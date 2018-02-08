د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

أسوأ ما تتمثل فيه المُكابرة عدم اعتراف المرء بخطئه وبخاصة، عندما يُخطئ بحق مجتمعه ووطنه، فيصر البعض على عدم اعترافهم بأخطائهم تجاه الناس الآخرين الذين يشاركونهم المسؤوليات والواجبات والحقوق الاجتماعية فقط لأنّ المكابر يصر على المكابرة على حقوق من هم حوله ويمتنع عن الايفاء بمسؤولياته الوطنية والاخلاقية تجاه من هم من المفترض ألا يتجاوز حرياتهم أو يتدخل في شؤونهم الخاصة، أو يشوه سمعتهم فقط لأنهم يختلفون معه في الآراء أو يختلفون عنه في أساليب حياتهم السلمية أو في اختياراتهم الشخصية، فهناك نوع معين من الافراد ضيقي الافق يجحدون الحق البَيِّن ويكابرون ويستكبرون، بل ويُدمنون على «نفش ريشهم» بين الحين والآخر وبشكل منحرف عن الحق مع علمهم التام بارتكابهم أخطاءً جسيمة،

لكن هيهات أن يتعظ بعض الاشخاص المعقدين من تجاربهم أو من تجارب الناس العقلاء، وأسوأ شيء حول المكابرة بالباطل، وبما ليس حقاً هو إصرار ذلك النفر الجعظري غليظ الجسم والعقل على منافاة الحق والمنطق وتصلب آرائهم ضيقة الافق ضد ما يتعارف عليه العقلاء والحكماء والناس الاسوياء والمسالمين على أنه الحق والصواب والخلق الحسن، وما يُفترض على المواطن الحق والصالح قوله أو فعله تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه،

بالطبع، سينتهي أمر المكابرين والمستكبرين والمنحرفين عن الحق ومن يرفضون الالتزام بما تمليه عليهم مسؤولياتهم الاخلاقية، وما يُفترض عليهم التوقف عنه بضياع حاضرهم ومستقبلهم وربما بتحملهم لمسؤوليات التغرير بمن هم أصغر منهم سناً وأقل تجربة في الحياة، بل ربما سيصل الامر بضحايا المكابرين والرافضين للحق وبخاصة المُنغمسين في هوس الايديولوجيات المشوشة والعنتريات الخزعبلاتية والبطولات الخيالية بتحولهم مع مرور الوقت شماعة يُعلّق عليها كل من خالطهم في السابق أو تأثر بهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بأقوالهم وبسلوكياتهم النشاز وبخطاباتهم “الحلمنتيشية”، أخطائهم الشخصية، وربما سيبقى يلومهم العقلاء والناس الاسوياء لأنهم أصروا على العناد والمكابرة حين كان يجدر بهم الركون للعقل وضبط النفس والاتعاظ وربما إعلان التوبة أو على الاقل التوقف عن ممارسة سلوكياتهم وتصرفاتهم السلبية المعتادة.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969