استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في قصر بيان العامر أمس سفير جمهورية الصين لدى البلاد السيد وانغ دي والوفد المرافق له.

وقدم السفير رسالة تهنئة من وزير الدفاع الصيني بمناسبة تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد في منصبه الجديد ، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين .

كما استقبل الشيخ ناصر صباح الأحمد سفير إيران لدى البلاد الدكتور علي رضا عنايتي والوفد المرافق له .

وقدم السفير عنايتي رسالة تهنئة من وزير الدفاع الايراني بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، ودعوته لزيارة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، وأشاد النائب الاول بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين .

كما استقبل الشيخ ناصر صباح الأحمد سفير طاجيكستان الصديقة لدى البلاد الدكتور زبيد الله زبيدوف والوفد المرافق له، الذي قدم رسالة تهنئة من وزير الدفاع الطاجيكستاني بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد ودعوته لزيارة طاجيكستان كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين .

واستقبل رئيس الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية السيد عبدالرحمن جمال ارحمه والوفد المرافق له حيث قدم لحضور المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون والذي يعتبر اكبر تجمع للطلبة للكويتيين في الولايات المتحدة الأميركية .

حضر اللقاء رئيس هيئة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء الركن وليد السردي والشيخ حمد الخالد ومدير مديرية الشؤون العسكرية العقيد الركن محبوب مرزوق .