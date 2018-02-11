النائب الأول استقبل 26 من أصدقاء “اللوفر”

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بقصر السيف أمس، وفداً من اعضاء الشرف الاصدقاء بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية “باريس” يضم 26 شخصية من رعاة الفنون والموسيقى من رجال الاعمال والمستثمرين ومديري البنوك.

رحب الشيخ ناصر بالضيوف، مشيراً إلى أن متحف اللوفر يعتبر من اهم المتاحف الفنية العالمية ومقصداً لعشاق الفنون لاحتوائه على العديد من القطع الفنية والتحف واللوحات لأهم الرسامين العالميين، بالاضافة الى القطع الاثرية التاريخية النادرة.