أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد احد الرموز البارزين في تاريخ الكويت الحديثة الذين تمرسوا في ادارة شؤون البلاد وعايشوا احداثها وساهموا في مسيرة نهضتها وبنائها. وقال الشيخ ناصر صباح الاحمد في تصريح إلى «كونا» امس بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاداء سمو ولي العهد القسم امام مجلس الامة التي تصادف اليوم «الثلاثاء» ان سموه يمثل القدوة الحسنة والمثال المتميز والنموذج الذي يحتذى في حب الكويت والبذل والعطاء والاخلاص لها واعلاء مصلحتها والتضحية من اجلها.

واضاف ان سمو ولي العهد قامة كبيرة وقيمة رفيعة يفخر بها كل مواطن وكل محب لهذه الارض الطيبة مشيرا الى ان سموه استطاع من خلال عشقه الشديد للكويت وحبه الكبير لابنائها ورعايته الابوية وعطائه المتدفق ان يسطر صفحات ناصعة من تاريخ الكويت.

واوضح ان التاريخ سيذكر لسموه دوره المشهور عندما كان وزيرا للداخلية في محاربة الارهاب الذي حاول ان يضرب الكويت في الثمانينيات ويجتثه من جذوره منوها بأن التحديات التي يشهدها العالم اليوم تؤكد صواب رؤية سموه ونظرته الثاقبة عندما تصدى للارهاب وحافظ على استقرار الكويت.

واكد ان النجاحات الكثيرة والانجازات العديدة التي حققها سمو الشيخ نواف الاحمد في مختلف المواقع والمناصب تجسد المسيرة الحافلة بالعطاء والعمل وتتوج لتاريخ من الحكمة والخبرة.

واشار الشيخ ناصر صباح الاحمد في ختام تصريحه الى ان سمو ولي العهد يواصل عطاءه المتدفق كسند وعضد قوي لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد في جميع الانجازات والاعمال الخالدة التي تشهدها الكويت في الوقت الحاضر والمشروعات المستقبلية التي يتطلع اليها ابناء الكويت من خلال تنفيذ رؤية سمو الامير 2035 التي ستحقق نقلة نوعية كبيرة للوطن والمواطنين.