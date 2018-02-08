حضر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اللقاء السنوي للفائزين بجائزة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وجائزة الشيخة فتوح السلمان وكذلك جائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد في دار الآثار الإسلامية لمهرجان الكويت للإبداع التشكيلي في دورته الثانية عشرة.

وقد القى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كلمة بارك من خلالها للفائزين وأن تكون هذه الجائزة داعماً للمزيد من التفوق والإبداع ولمواصلة جهودكم وإثرائكم في الحركة الفنية الكويتية التي تشهدها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

كما أشاد بالجمعية الكويتية للفنون التشكيلية على هذا النجاح بمهرجان الكويت للإبداع التشكيلي في دورته الثانية عشرة والذي يأتي استمراراً لعملها الداعم للفنانين الكويتيين، وأوضح أن الفن التشكيلي تعبير انساني عن العالم الذاتي للفنان وعلاقته بعالمه المحيط، وأنكم تحملون الامانة والمسؤولية الفنية مكملين مسيرة اخوانكم واخواتكم الفنانين الذين سبقوكم في هذا المجال مهدوا الطريق بعطاءاتهم الفنية المقدرة.

من جانبه القى رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية رئيس اتحاد التشكيليين العرب الفنان عبدالرسول سلمان كلمة شكر خلالها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على الرعاية والدعم المتواصل لخدمة الفن والفنانين والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية