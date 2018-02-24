النائب الأول مهنئاً: منتسبو “الدفاع” على العهد بالذود عن الوطن

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد بأسمى آيات والتهاني وأطيب التبريكات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة العيد الوطني السابع والخمسين وذكرى يوم التحرير السابع والعشرين.

وأكد ان منتسبي وزارة الدفاع يعاهدونكم على الولاء والوفاء والاستعداد التام للذود عن وطننا العزيز بالنفس والنفيس.

وتضرع النائب الاول للباري جل شأنه ان يعيد على سموكم هذه المناسبات الوطنية العزيزة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الكويتي بالمجد والرخاء وان يحفظ وطننا عزيزاً شامخاً ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.