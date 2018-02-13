استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، صباح أمس بمكتبه في مجلس الأمة، وزير الإسكان والتعمير درباز عبدالله رسول ووزير التخطيط علي عثمان السندي في حكومة اقليم كردستان بجمهورية العراق والمستشار القانوني للاتحاد الوطني الكردستاني عبدالباسط كريم مولود والوفد المرافق لهم .

وأكد النائب الأول ان استضافة الكويت لمؤتمر إعادة “إعمار العراق” يأتي بمبادرة كريمة من سمو أمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد، وتجسيداً لدور دولة الكويت في العمل الانساني، مؤكداً ان هذه المبادرة تأتي بتوجيهات سامية تدل على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ومتمنياً ان يكون المؤتمر انطلاقاً لعودة عراق امن ومستقر وان يحفظ الله الشعب العراقي، كما تمت مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين.