النائب الأول هنأ ولي العهد: نعاهدكم المحافظة على الوطن

هنأ النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بذكرى تولي سموه ولاية العهد.

وقال النائب الاول في برقية لسموه: يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع ان نرفع لمقام سموكم الكريم اسمى آيات التهاني واجمل التبريكات بمناسبة مرور اثني عشر عاما على تولي سموكم ولاية العهد والثقة الغالية التي حظيتم بها من سمو امير البلاد.

واضاف: نتضرع الى المولى عز وجل ان يمن على سموكم بنعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء كما نعاهد سموكم بأننا على الولاء والوفاء وحمل الامانة باقون في المحافظة على امن واستقرار بلدنا العزيز وان يديم نعمة الامن والامان على دولتنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا سيدي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد القائد الاعلى للقوات المسلحة.

الجراح هنأ القيادة بالأعياد

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح ببرقيات تهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمناسبة الاعياد الوطنية، أكد فيها ان منتسبي الداخلية باقون على العهد، واضعين نصب اعينهم الحفاظ على امن الوطن وتطبيق القانون وحماية الارواح والممتلكات، مستعينين بالله ثم التوجيهات السديدة والرشيدة لسمو الامير وسمو ولي العهد.

وأعرب عن امله بأن يعيد الله هذه المناسبة على الكويت وقيادتها وشعبها بالامن والاستقرار.

الجبري: تغطية الاحتفالات في مختلف المناطق

استعرض وزير الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري امس خطة الوزارة بمختلف قطاعاتها للاحتفالات بالاعياد الوطنية بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وقال الجبري في تصريح لـ(كونا) إن الوزارة لن تألو جهدا في اظهار الاعياد الوطنية في أبهى صورة وافضل تغطية من خلال كوادر وطنية تعمل يوميا اثناء فترة الاحتفالات.

وأضاف انه من خلال خطة الوزارة ودورة البرامج التلفزيونية ستتم تغطية العديد من الفعاليات والمناسبات في مختلف مناطق البلاد منها الموروث الشعبي (قرية صباح الاحمد) وأسواق المباركية ويوم البحار ومنطقة الابراج.

وأوضح ان سيتم بث برامج منوعة تسجيلية واخرى مباشرة من مواقع خارجية.

الصرعاوي: استقبال ولي العهد لفريق “المحاسبة” مثال يحتذى

أعرب رئيس ديوان المحاسبة (بالإنابة) عادل الصرعاوي امس عن فخر موظفي الديوان واعتزازهم بمسيرة الخير والعطاء لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد التي تنشد تحقيق البناء والازدهار للكويت وشعبها.

وقال الصرعاوي في تصريح امس بمناسبة حلول الذكرى الـ12 لتولي سموه ولاية العهد ان النجاحات الكثيرة والانجازات العديدة التي حققها سموه في مختلف المواقع والمناصب تجسد المسيرة الحافلة بالعطاء والحكمة والخبرة.

وأضاف انه من حسن الطالع ان تتواكب تلك المناسبة مع استقبال سموه اخيرا للفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للاشراف والتدقيق على ميزانية ديوان سموه وهو التطبيق العملي لشعار ديوان المحاسبة “شركاء ورقباء” انه يعزز مبادئ النزاهة والشفافية.

وأعرب عن امله في ان يكون سموه “القدوة والمثال الذي تحتذى به كافة الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة”.

الإفراج عن موقوفي الحرس والجيش لمناسبة الأعياد

بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، حتى يتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم.

وتقدم رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وقادة ومنتسبي الحرس الوطني بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 57 عاما على الاستقلال، و27 عاما على التحرير و12 عاما على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم في البلاد.

ودعا سمو الشيخ سالم العلي، والشيخ مشعل الأحمد، المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والامان في ظل قيادته الحكيمة.

من جهة اخرى أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر قراراً أمر فيه بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطياً وذلك بتوجيهات من النائب الاول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد.