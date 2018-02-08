الخالد: مؤتمر إعادة الإعمار رسالة للعالم بأهمية أمن واستقرار العراق للجميع

الجراح: حكمة ومكانة الأمير تمنحان ثقلاً دولياً لمؤتمر اعادة الإعمار

اللامي: مواقف الأمير والكويت المساندة للعراق تجسيد لعمق العلاقات ورسوخها

الهاشمي: المؤتمر من شأنه تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس بوفد نقابة الصحافيين العراقيين الذي يزور البلاد حاليا، حيث اكدوا ان ما يجمع بين البلدين كبير جدا، معربين عن املهم في أن يسهم مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تستضيفه الكويت في تخفيف معاناة الشعب العراقي.

أكد الشيخ ناصر صباح الاحمد أمس اهمية تطوير العلاقات الكويتية – العراقية لاقصى حد ممكن قائلا ان «ما يجمع بين البلدين كبير جدا».

داعيا الى تعزيز العلاقات بين البلدين ليصبحا شريكين حقيقيين في التعاون وبناء المستقبل.

وقال: ان استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق يؤكد دعم سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الدائم والمستمر للعراق وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين لتعود الى مكانها الطبيعي.

واضاف الشيخ ناصر ان «هناك التزاما جغرافيا وثقافيا وحضاريا بين البلدين لاسيما وان المجتمعين على قدر كبير من الوعي والمسؤولية». وشدد على اهمية تعزيز سبل التعاون الامني والاستثماري المشترك مع العراق ليتجه «بإنطلاقة جديدة للعالم».

واشار الى ان «قرار تطوير المنطقة الشمالية في الكويت وفق رؤية واستراتيجية (طريق الحرير) لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية وبالتعاون مع العراق وايران يأتي انطلاقا من المسؤولية المشتركة للجميع» مشددا على ضرورة تعزير سبل التعاون بين الدول احتراما للشعوب ولتهيئة البيئة المناسبة للاجيال القادمة وازدهار مستقبلهم.

وفي لقائه مع الوفد الصحافي العراقي اكد الشيخ صباح الخالد ان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يبعث رسالة للمجتمع الدولي بأهمية امن واستقرار وإعمار العراق للجميع.

وقال الشيخ صباح الخالد ان وجود ومشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني يدل على حرص المجتمع الدولي على إعمار العراق واستقراره. واضاف ان مشاركة الشركات العالمية الكبرى في المؤتمر يدل ايضا على ما يتوفر بالعراق من امكانيات بشرية وموارد اقتصادية تساعده في عملية اعادة الاعمار قائلا ان «العراق لديه الكثير من الخبرات والكوادر البشرية وهو غني بشعبه وفكره».

واوضح الشيخ صباح الخالد انه «تم العمل والتنسيق مع العراق منذ فترة طويلة للمؤتمر وهم على اطلاع تام لمتطلبات نجاحه» مؤكدا ان الاعداد الكبيرة للوفود المشاركة والاهتمام العالمي الكبير مؤشرات لنجاح المؤتمر. واعرب عن امله بنجاح المؤتمر لاسيما بعد انتصار العراق على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

كما اعرب الشيخ صباح الخالد عن سعادته بأن تكون دولة الكويت مقرا لانطلاق المساهمات والمساعدات للعراق مجددا التأكيد على مسؤولية الكويت بدعم العراق ازاء التحديات التي تواجهه. ولفت الى ان استضافة الكويت للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) بالتزامن مع مؤتمر اعادة إعمار العراق تأتي استكمالا لمسؤولية التحالف بعدم تمكين الجماعات الارهابية من العودة مجددا الى المشهد داعيا الى الانتقال لمرحلة اكبر من التعاون المشترك.

واكد الشيخ صباح الخالد انه تم قطع شوط كبير على مدى السنوات الستة الماضية في اللجنة الثنائية المشتركة، مشيرا الى ان الامور تتجه نحو المسارات الصحيحة. واعرب عن ارتياحة ازاء انتصار العراق على تنظيم (داعش) الذي يسعى العالم للقضاء عليه مؤكدا ان دولة الكويت تهنئ العراق في كل لقاءاتها على تحريرها منه.

وابدى الشيخ صباح الخالد امله بأن تشهد الانتخابات التشريعية المقبلة استكمالا للمسيرة السياسية في العراق وهو ما ينعكس على الامن والاستقرار هناك داعيا العراق الى ايجاد بيئة تشريعية ملائمة تساعد على ضمان حقوق المستثمرين.

ومن جانبه، قال الشيخ خالد الجراح خلال لقائه الوفد الصحافي العراقي: إن حكمة وحنكة سمو الشيخ صباح الأحمد ومكانته العالمية تمنح ثقلاً دولياً كبيراً لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر عقده في البلاد خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وقال الشيخ خالد الجراح: إن سمو أمير أصدر توجيهاته بتقديم جميع الإمكانات لدعم المؤتمر وإنجاحه من أجل رفع المعاناة عن الشعب العراقي، مؤكداً جاهزية المؤسسة الأمنية لتأمين المؤتمر.

وألمح إلى أن مؤتمر إعادة إعمار العراق يعقد بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية وبرئاسة عدة جهات هي دولة الكويت والعراق والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي.

ومن جانبه قال مؤيد اللامي: إن مواقف سمو الأمير والكويت لمساندة العراق متواصلة ومستمرة وهي تجسيد بارز على عمق ورسوخ العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن ارتياحه للمناخ الودي بحسن الوفادة التي لقيها الوفد العراقي خلال زيارته الحالية للبلاد والتي يلتقي أثناءها عدداً من المسؤولين في دولة الكويت.

ومن جهته ذكر السفير علاء الهاشمي أن المؤتمر من شأنه تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويشكل مرحلة جديدة في دعم الروابط بينهما.