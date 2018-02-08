واشنطن- رويترز:

ارتفعت في العقود الثلاثة الماضية معدلات اصابة النساء بسرطان الثدي في مختلف دول العالم، وفي المقابل زاد عدد الادوية التي تشفي هذا المرض العضال، اضافة الى استئصال الثدي المريض، لكن الى اليوم لم تستطع الدوائر الطبية والمختبرات التوصل الى ادوية فعالة من دون اضرار جانبية قد تكون مميتة، خصوصا الاعراض الجانبية التي يتسبب بها العلاج الكيماوي، ففي هذا الشأن حذرت جمعية القلب الاميركية من أن ما تحقق من تقدم في مجال علاج سرطان الثدي، وخفض الى حد كبير الوفيات جراء هذا المرض في السنوات الاخيرة، ترك عددا متزايدا من النساء عرضة لمشكلات في القلب قد تفضي الى الوفاة.

وأكدت الجمعية في بيانها العلمي عن الصلة بين سرطان الثدي وأمراض القلب “أن العلاج الكيماوي يمكن أن يضعف عضلة القلب، وأن بعض الادوية الاحدث يمكن أن تزيد من احتمالات السكتة القلبية، وأن العلاج الاشعاعي يتسبب في اختلال ضربات القلب ويحدث خللا هيكليا في الشرايين وصمامات القلب”.

وقالت الدكتورة لاكسمي مهتا التي قادت فريق البحث ومديرة قطاع الوقاية من أمراض القلب وصحة القلب عند المرأة بالمركز الطبي الجامعي في “كولومبس” بولاية أوهايو الاميركية:” ان أمراض القلب والشرايين هي السبب الاول للوفاة بين النساء وتتزايد مخاطرها مع التقدم في السن”.

أضافت:” مع ارتفاع متوسط أعمار الناجيات من سرطان الثدي تتزايد مخاطر اصابتهن بأمراض القلب والشرايين”.

وورد في بيان الجمعية أن الناجيات من سرطان الثدي وبخاصة اللائي تزيد أعمارهن عن 65 عاما عرضة للوفاة بأمراض القلب أكثر من الوفاة بالاورام السرطانية.

وأوضحت مهتا:” ان ذلك لا يعني أن تترك النساء علاجات السرطان التي تنقذ حياتهن، لكنه يعني أن عليهن أن يكن أكثر وعيا بالاثار الجانبية المتعلقة بالقلب وأن يراقبن حالة القلب أثناء العلاج وبعده”.