النباتات أفضل علاج للتوتر والاكتئاب

ترجمة – محمد صفوت:

زادت نسب الاصابة بحالات الاكتئاب في عصرنا الحاضر، ومن اعراضها الشعور بالضيق والحزن والتوتر العصبي والتشاؤم، كما يشعر المصاب بانحراف المزاج واليأس والعجز والارهاق ويصاب أيضاً بالارق وفقدان الذاكرة وضعف الشهية للطعام ولن نعجب اذا علمنا ان مثل هذه الحالات تدفع البعض الى التفكير في الانتحار، خصوصاً المراهقين وفي احدى المدن الاميركية الصغيرة انتحر اربعة من المراهقين في عام واحد بسبب مشاعر الاكتئاب.

وقد اعلن بعض الباحثين عن ابتكارهم بعض الادوية المضادة للاكتئاب وهذه الادوية كما يقولون تعمل على تحسين الحالة النفسية لمن يتناولها وهذا ما اتضح بعد زوال بعض الاعراض التي كانوا يعانون منها ومعظم هذه الادوية يعتمد على الوخز بالابر، ويحتوي بعضها على مركبات نباتية واعشاب معينة تعمل على تحسين المزاج والتخلص من حالات البؤس والحزن والنكد لدى المراهقين وصغار السن ومما يدعو الى التفاؤل تلك النتائج الايجابية التي استطاع الاطباء تحقيقها عندما وصفوا لمرضى الاكتئاب بعض الادوية المصنوعة من اعشاب صينية بالاضافة الى عمليات الحقن بادوية اخرى تفيد في علاج تلك الحالات، وتخفف من الاثار الجانبية للادوية التقليدية التي يضطر المريض الى تناولها بجرعات اكبر.

جاء في تقرير للطبيب الصييني «دونغ ايت ال» ان هناك تركيباً دوائياً بسيطاً مكوناً من اعشاب صينية خصوصاً يمكن استخدامه في علاج الاكتئاب النفسي والتوتر العصبي وتدخل في تركيب هذا الدواء اربعة اعشاب فقط واجريت التجارب بنجاح على اربعة حيوانات عصبية مشاكسة واتضحت النتائج الايجابية لهذه الادوية التي ساهمت في تهدئة تلك الحيوانات وتخليصها من مشاعر الضيق والعصبية والتوتر.

وبدلاً من رفع ذيولها دلالة على الاثارة والشد العصبي هدأت تلك الحيوانات واصبحت اكثر ميلاً الى السكون والثبات والاستقرار بفعل هرمونات السيروتونين الذي حمل الدواد الجديد على تنشيطها ورفع مستوى فاعليتها وهذا ما ساعد ايضاً على تنشيط اعصاب الدماغ واتضح ذلك من التجارب التي اجريت على الفئران وبعض الحيوانات الاخرى كالكباش والخيو ل، وكلما زاد تركيز تلك الاعشاب في الادوية زادت فاعليتها وحققت نتائج افضل.

من بين النتائج الايجابية الاخرى لتلك الادوية العشبية تنشيط الطحال وعملية الهضم وتنشيط وظائف الرئتين وعملية التنفس وهذا كله لصالح استرخاء العضلات وتحقيق الراحة البدنية والنفسية المنشودة.

ليس بعجيب ان تساعد تلك الادوية العشبية الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية المهمة في المأكولات التي نناولها كالفيتامينات والمعادن وبهذه الطريقة يرتفع مستوى هرمونات السعادة والانسجام في ابدان هؤلاد الذين يعانون من البؤس والاكتئاب ومن اهم تلك الهرمونات السيوتونين والدوبامين والاندورفين وبهذه الطريقة يزداد الميل الى الاسترخاء والراحة وهدوء الاعصاب، وهذا ما يؤكد اهمية النشاط العملي للاجهزة الهضمية وتأثيره الايجابي على الشخص المتوتر وفوق هذا كله يتحقق التوازن العصبي والاستقرار النفسي والمزاجي لدى هؤلاء الذين يعانون من الاكتئاب والتوتر العصبي الدائم.