كتبت – رنا سالم:

أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية في يوسف النجار عدم وجود اي نقص في الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني الجاري، مشيرا الى ان ادارات التوريدات والمخازن وفرت الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية ووزعتها وفقا لميزانيات المدارس التي وردت اليها من مديري المدارس بالمناطق التعليمية والتي تتضمن اعداد الطلبة في صفوف كل مرحلة.

وذكر النجار في تصريح إلى “السياسة” انه شكل فرق عمل ميدانية من ادارة التوريدات والمخازن للتأكد من اعداد الطلبة والكتب في كل المدارس وقامت الفرق بزيارة المدارس حيث زارت هذه الفرق واطلعت ميزانياتها وتوافقها مع الأعداد الموزعة عليها، لافتا في الوقت ذاته الى ان القطاع المالي اصدر نشرة عممت على كل المدارس لتنسيق عملية التوزيع دون حدوث أي خلل.

واشار النجار الى ان النشرة شددت على ضرورة ابلاغ ادارة التوريدات والمخازن من قبل مديري ادارات المدارس في حال وجود عجز في اعداد الكتب بشرط توفير ميزانية بأعداد الطلبة، اضافة الى الكتب السابق توزيعها وفي حال التأكد من العجز بسبب زيادة الطلبة فإن الإدارة تورد للمدرسة الكتب المطلوبة او تحصل المدرسة عليها مباشرة من ادارة التوريدات والمخازن.

وفي سياق تربوي آخر، اكد النجار ان رواتب المراسلين في وزارة التربية وضابطات امن المدارس صرفت حتى ديسمبر الماضي ورواتب يناير يجرى العمل حاليا على الإنتهاء من اجراءاتها لصرفها قريبا، مشيرا الى ان القطاع المالي يصرف الرواتب بشكل دوري ولا يوجد تأخير بسبب بعض الأعمال المحاسبية التي قد تعلق الصرف مؤقتا فقط.