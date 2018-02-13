بيروت – أ ف ب: أعلن الأمين العام لحركة “النجباء” العراقية، أحد فصائل “الحشد الشعبي” المقاتلة في سورية، من بيروت، أمس، استعداد قواته للقتال في جبهة واحدة مع “حزب الله” اللبناني في حال شن إسرائيل أي اعتداء.

‏وقال الشيخ أكرم الكعبي بعد زيارته ضريح القيادي العسكري في “حزب الله” عماد مغنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولقاءه أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله، “سنقف مع حزب الله في أي هجوم إسرائيلي أو أي حراك إسرائيلي ‏ضد هذا الحزب”.

وأضاف “سنكون مع الحزب في صف واحد وجبهة واحدة، كما كنا معه في العراق أو في سورية في جبهة واحدة”، مؤكداً “سنبقى مع سورية.. التي تعتبر جزءاً من محور المقاومة وسنحقق الانتصارات”.

وتعد هذه الزيارة الثانية لقيادي في فصيل عراقي شيعي إلى لبنان، بعد زيارة قام بها الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”قيس الخزعلي، وهي أحد فصائل “الحشد الشعبي” أيضاَ، في ديسمبر العام 2017، حيث توجه إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل بلباس عسكري برفقة عناصر من “حزب الله”.

وأعلن الخزعلي حينها في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الجهوزية الكاملة للوقوف أمام الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت زيارة الخزعلي بلباسه العسكري انتقادات واسعة من خصوم “حزب الله” في لبنان، وبينهم رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي وصف جولته بأنها غير شرعية، وطلب منعه من دخول لبنان.

وبعيد أسابيع على فيديو الخزعلي، ضج لبنان ثانية، لاسيما مواقع التواصل بصور جديدة لأحد قياديي الميليشيات الشيعية التي تقاتل في سورية، المدعو حمزة أبو العباس قائد لواء “الإمام الباقر”، خلال تواجده في جنوب لبنان.

وظهر أبو العباس في الصور وهو واقف عند الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة.

ونشرت صفحة “لواء الإمام الباقر السورية” على “فيسبوك” صوراً لقائد عمليات “لواء الباقر” أبو العباس، أثناء جولة له على الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث علقت الصفحة على الصور “فلتعلم إسرائيل أننا على حدودها وسيأتي اليوم الذي نكسر فيه حدودها”.

يذكر أن حركة “النجباء” مدعومة عسكرياً من إيران إلى جانب قوات النظام السوري و”حزب الله” في الحرب السورية.