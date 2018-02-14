* أكملت بصعوبة تصوير “حطام” وسط أجواء متوترة

* لم أتردد في قبول بطولة “السلطانة كوسيم”

القاهرة – سالي شبل:

خطفت قلوب المشاهدين منذ مسلسلها الأول “عشق وجزاء” الذي قدمته مع الممثل التركي مراد يلدريم، وعادت بقوة عندما قدمت مسلسل “حطام” قبل ثلاثة اعوام مع الممثل التركي أركان بيتكايا، وتعرف عليها الجمهور أكثر بمسلسل “السلطانة كوسيم”… إنها الممثلة التركية نورغول يشلشاي التي التقتها “السياسة” للحديث عن مسلسل “السلطانة كوسيم” ومشكلتها في مسلسل “حطام”، وكيف انسحبت منه، وعن علاقتها بابنها وكيف كان الحب في حياتها، وعلاقتها بوالد ابنها الذي تطلقت منه قبل سنوات، ثم فيلمها الأخير “فرصة أخيرة” مع الممثل التركي أوزجان دنيز.

كيف وجدت مسلسلك الأخير “السلطانة كوسيم”؟

أنا فخورة للغاية ببطولة هذا العمل، وأي ممثلة لو كانت مكاني ستكون فخورة أيضاً، حيث يعرض المسلسل في 80 بلداً في خمس قارات، ولقد كانت السلطانة كوسيم امراة ناجحة وقوية، استطاعت أن تحافظ على النجاح والسلطة والقوة 30 عاماً، كانت سلطانة رائعة أعطت للدولة العثمانية كثيراً ولديها طموح وسعي للنهوض بالدولة العثمانية واعطت الشعب التركي حينها الكثير.

هل انت تشبهين السلطانة كوسيم؟

في الحقيقة لا، أنا لا املك تلك القوة والذكاء الذي كانت تتمتع به السلطانة كوسيم.

لكن أنت امرأة ذكية وقوية؟

من الممكن أن أكون كذلك، ولكنني لست السلطانة كوسيم ولم أر في حياتي امرأة تشبهها.

بعد مشكلتك الأخيرة في مسلسل “حطام” وانسحابك من العمل، كيف تجاوزت تلك المشاكل وقبلت بطولة “السلطانة كوسيم”؟

كل ما كنت أريده حينها ان أتخطى المشكلات وأتخلى عن المصاعب التي واجهتها في الأيام الأخيرة من مسلسل “حطام”، وبعدها تواصلت معي شركة انتاج مسلسل “السلطانة كوسيم” ووجدتها فرصة رائعة وشخصية مختلفة عن ما قدمت من قبل ولم اتردد للحظة فقد كان من الممتع أن أدير قصر السلطنة العثمانية، حتى ولو كان من خلال عمل درامي فقد استطاعت العائلة العثمانية ان تكون قصة عالمية تجذب انتباه العالم كله، واستطعنا ان نصل إلى 80 بلداً وليس فقط بالشرق الأوسط والعالم العربي، فلم أكن اتوقع أبداً أن عرض المسلسل في اليابان وها نحن وصلنا ونجحنا.

ما كان شعورك عند انتهاء تصوير “السلطانة كوسيم”؟

بالطبع كنت حزينة للغاية، ولكن هذه طبيعة الحياة، ولكل شيء نهاية ومن الطبيعي أنها كانت ستنتهي يوماً ما وسأطل على جمهوري في عمل جديد.

ما الأدوار التي لم تقدميها بعد وتتمنين تجسيدها بالمستقبل؟

على مدار مشواري الفني قدمت 14 فيلماً سينمائياً و14 مسلسلاً كانت شخصيات متنوعة ورائعة جميعها وأحببتها جميعاً، ولكن أريد ان اقدم دور المرأة المضطهدة التي تتعرض للعنف الزوجي، فهؤلاء النسوة كثيرات، خصوصاً بمجتمعنا والشرق الأوسط وأتمنى أن أساندهم حتى ولو في عمل درامي.

هل تعاقدت على عمل درامي جديد؟

حتى الآن لا يوجد شيء ولكن اقرأ العديد من السيناريوهات ولم أستقر على عملي المقبل حتى الآن.

هل أثرت مشاكلك في كواليس مسلسل “حطام” على علاقتك بباقي فريق العمل؟

كانت مشكلتي واضحة مع الممثل التركي أركان بيتكايا، وانسحبت لكي لا اخسر فريق العمل، بالإضافة إلى أنني لا أحب العمل بأجواء متوترة ومشحونة وبصعوبة شديدة اضطررت إلى مواصلة تصوير العمل حتى يجد المؤلف مخرجاً درامياً جيداً وحتى وفاة شخصيتي بالعمل، ولكي لا يفشل مسلسل “حطام” تجاوزت تلك المشكلات حتى يأتي الوقت المناسب وانسحبت، وكان لا يوجد أيضاً مخرج للصلح او انهاء الخلاف.

حدثينا عن مسلسلك الاخير “السلطانة كوسيم” ، وكيف تحولت مكانة المرأة في تركيا من تلك القوة والسلطة الكبيرة إلى الاضطهاد؟

لا يمكننا القياس أو المقارنة على السلطانة كوسيم، فتلك الشخصية كانت استثناء ولا يمكننا القول أن كل النساء كن بتلك القوة وفي أيديهن سلطة مثل التي حكمت بها السلطانة كوسيم الدولة العثمانية في هذا الوقت، وأنا أعتقد أن المرأة واجهت الاضطهاد والظلم في كل العصور وفي جميع أنحاء العالم وليست بتركيا فقط.

هل أنت مع استقلالية المرأة وأنه يمكنها الاعتماد على نفسها وتعيش من دون رجل؟

بالطبع لا، الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض باستمرار ويشكلان قوة كبيرة ومتوازنة سوياً، ولا يمكن أبداً أن تعيش المراة حياة قوية بدون وجود رجل في حياتها ولا أقصد بذلك الحبيب فقط، فيمكن أن يكون هذا الرجل شقيقاً او ابناً أو أباً ولكن الأكثر توازناً في كل هذه الأدوار هو الحبيب أو الزوج فقد خلقنا الله كذلك.

ودائماً في العلاقات العاطفية المتوازنة والجيدة يعطي الحبيب قوة وطاقة ويجعل الحياة أسهل مما تبدو عليه.

ما مواصفات الرجل الذي يمكن أن يجذبك ويمكنك الارتباط به؟

في الحقيقة لا أريد سوى السعادة والسلام، وإذا وجدت هذا مع رجل ما فلن أتردد في الارتباط به.

هل يمكن حينها أن يصبح حباً؟

الحب شيء لابد منه، ولا يمكن لانسان أن يهرب منه.

أحياناً يقول البعض إن الصداقة أغلى قيمة من الحب فما رأيك؟

لا أعتقد أنه يمكننا مقارنة الحب بالصداقة بهذا الشكل، ولا يمكنك أن تستغني بحبيبك عن أصدقائك أو العكس، فلكل منهم قيمته في الحياة ولا يمكن ان يعيش الإنسان من دون أحدهما وإلا ستصبح الحياة صعبة.

هل أنت امرأة غيورة؟

للأسف أنا غيورة للغاية، ولكن هذا الأمر لا يعجبني، وأعتبره من الصفات التي لابد أن أتخلى عنها على الفور ومع ذلك لا أستطيع… احياناً لا تكفي ارادتنا للتخلي عن الأمور والطباع السيئة التي لدينا.

انفصلت عن والد ابنك منذ عدة سنوات، فكيف تسير علاقتكما حالياً؟

علاقتنا جيدة واتفقنا على ذلك لكي ينشأ ابننا بشكل سوي، وبالنهاية هو والد ابني ويأتي لزيارتنا باستمرار.

لو لم تكوني ممثلة شهيرة، هل كان بامكانك أن تكوني ناجحة في شيء آخر؟

بالطبع فأنا لدي طموح منذ طفولتي، ولو لم أكن ممثلة شهيرة واخترت أي مجال آخر أعتقد انني سأكون ناجحة أينما كنت وفي أي مكان ستكون نورغول يشلشاي ناجحة لانها تملك أدوات النجاح، وأملك نفس التفكير ونفس العقل ونفس الطموح.

كان فيلمك الأخير “فرصة ثانية” مع الممثل التركي أوزجان دنيز ناجح للغاية عندما تم عرضه في تركيا، فهل تعتقدي أن هناك فرصة ثانية في الحياة دائماً؟

يمكن أن تكون هناك فرصة ثانية لكل شيء إلا الحب، في اعتقادي أن الفرصة الثانية لا تستطيع أن ترمم العلاقة وستصبح العلاقة دائماً بها شيء ناقص ومكسور.

كانت شخصيتك في الفيلم “ياسمين” امرأة عفوية وبسيطة طوال احداث الفيلم، فهل تلك الشخصية تشبهك في الحياة ؟

لا على العكس تماماً، فأنا امرأة أكثر تعقيداً منها ولا أفكر في الحياة بتلك السهولة والبساطة، بالإضافة إلى أنني صعب أن أعطي لأي علاقة فرصة ثانية بتلك السهولة التي تتعامل بها “ياسمين”.

كيف تقضين عطلتك عادة ؟

بعد أن أصبح ابني شاباً فقد بلغ من العمر 13 عاما، أصبحنا نقضي كل عطلاتنا سوياً ونستمتع كثيراً بوقتنا، وقد

بدأ ابني “نجات” بتلقي دروساً في اللغة الاسبانية منذ عام ونصف وسافرنا إلى “برشلونة” وأحببناها كثيراً وأعتقد

سنسافر مرة أخرى إلى هناك عدة مرات فقد احب ابني تلك البلد بشكل خاص، وسافرنا من قبل إلى فلورانسا ووادي توسكان.

هل تشعرين بحفاوة الجمهور وترحيبهم بك في تركيا وخارجها ؟

نعم قليلاً في أوروبا وبولندا وكرواتيا وسلوفاكيا، وفي تركيا يصرخون دائماً ويقومون بمناداتي ببعض أسماء الشخصيات التي قدمتها من قبل ويعانقوني ويقبلوني.