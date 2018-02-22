القاهرة – وكالات: تمسك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، باختيار “النجمة”، الرمز الانتخابي الذي خاض به رئاسيات البلاد السابقة في العام 2014، ليخوض به مجددا الرئاسيات المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس القادم.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، طلبات المرشحين في الانتخابات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، بتحديد الرموز الانتخابية التي سيخوضان بها المنافسة المقررة، خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وبالداخل أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة محمود الشريف، إن الطلب المقدم من الممثل القانوني والوكيل عن الرئيس السيسي، اختار رمز “النجمة”، في حين اختار منافسه موسى مصطفى موسى، الذي حضر بنفسه إلى مقر الهيئة، رمز “الطائرة”، موضحا أنه سيتم عرض هذه الطلبات على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لاعتمادها وإقرارها خلال اجتماعه اليوم.

من جانبه، حدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، 28 فبراير الجاري، موعدا أخيرا لغلق باب تسجيل طلبات تعديل الموطن الانتخابي.

بدورها، نقلت وسائل إعلام مصرية عن المرشح موسى مصطفى موسى، أن سبب اختياره رمز “الطائرة”، ليكون المرشح الرئاسي الوحيد الذي اختاره، وحتى يكون رمز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في غضون ذلك، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي نزار مدني، صلابة وقوة العلاقات المصرية السعودية، معتبرا بندوة قاهرية، أنه “إذا سلمت مصر سلمنا، وإذا سلمنا فقد سلمت مصر، فنحن لها الدرع الواقية، وهي في موقعها الرابض درع لنا”.

ميدانيا، أكد المتحدث العسكري تامر الرفاعي، استمرار العملية الشاملة “سيناء 2018” حتى تحقيق أهدافها، بتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب، موجها في مؤتمر صحافي أمس، رسالة طمأنة بنجاح العمليات، ومشددا على استمرار القوات في دك معاقل الإرهاب.

وقال أن العمليات أسفرت حتى الآن، عن تصفية 71 إرهابيا واستشهاد سبعة عسكريين، وضبط 1852 مطلوبا ومشتبها، وتدمير الطيران 158 هدفا، والمدفعية 413 هدفا، وتدمير 1882 وكرا ومخزنا للاسلحة والذخائر والالغام وتصنيع المتفجرات، وتفكيك 393 عبوة ناسفة، بخلاف ضبط كميات كبيرة من مواد الـ “سى فور” و”تى. ان. تى” شديدة الانفجار و112 سيارة و262 دراجة و14 عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية و99 بندقية خرطوش وتدمير 3 فتحات انفاق تحت الأرض.

على صعيد آخر، قتل أمس نحو عشرة أشخاص، بانهيار عقار من خمسة طوابق بمنطقة منشأة ناصر العشوائية بالقاهرة.

قضائيا، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالاعدام، 21 شخصا، بعد ورود رأي مفتي مصر الشرعي بإعدامهم، في قضية الإرهاب المعروفة إعلاميا باسم “خلية دمياط الإرهابية”، فيما عاقبت بالسجن المؤبد أربعة متهمين آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين.

وأجلت المحكمة محاكمة 23 إرهابيا من “كتائب أنصار الشريعة” إلى الخامس من مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة.