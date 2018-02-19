النجم الساحلي يشكو الترجي في الفيفا

تونس-أ ش أ:

قررت ادارة النجم الساحلي التونسي التقدم بشكوى بسبب ما تراه من شبهة الارتشاء والتلاعب بنتيجة مباراة فريقها ضد الترجي الرياضي وإعداد ملف لإيداعه لدى كل من رئاسة الحكومة التونسية ووزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم ملف إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق «بالتجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع كرة القدم» الموسم الحالي والمواسم السابقة. وأوضحت الادارة ـ في بيان أصدرته امس أن هذه القرارات صدرت بعد مصادقة الهيئة المديرة للنادى على مقترحات اللجنة القانونية بالنادى خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته برئاسة رئيس الهيئة رضا شرف الدين. وطالب النجم الرياضي الساحلي كل الأطراف الراغبة في إصلاح قطاع الرياضة في تونس دعم جهود النجم الرياضي الساحلي لتقديم ملف مشترك ، وأكدت الهيئة إنها ستستمر فى الدفاع عن مصالح النجم الرياضي الساحلي ومصالح كرة القدم التونسية بجميع الوسائل القانونية المتاحة على المستويين المحلي والدولي. وأكدت ادارة النادى أن فريق النجم الساحلي تعرض (لظلم تحكيمي) أثر في نتيجة مباراة الترجي الرياضي يوم الخميس الماضي برادس لحساب الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، ما أدى الى خسارة جوهرة الساحل (2-3).