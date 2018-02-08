* الهاجري: هذه الدورة ترويج لابداعات طلابنا وأبنائنا

* الفرج للجيل الجديد: الصعود سهل والبقاء على القمة صعب

كتب – مفرح حجاب:

افتتحت اول من امس على مسرح «حمد الرجيب» بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدورة الثامنة من مهرجان «الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي» بعرض فني اطلق عليه اسم «النجوم»، وقد حمل مجموعة من اللوحات الدرامية والاستعراضية اعتمدت على الموسيقى والابهار والتعبير الحركي، لتشكيل احتفالية تليق بحفل الافتتاح، حيث اعتمدت على تشكيلات ومشاهد تبرز كيف تتم صناعة النجم منذ بداية اهتمامه بالفن الى ان يتخرج من المؤسسة الاكاديمية، وكيف يكون للعلم والمعرفة والخبرة دور كبير في صقل موهبته وادائه الفني حتى يخرج الى ساحة المبدعين، وقد حاول المخرج وصاحب فكرة هذا العرض شملان هاني النصار ان يستعرض الكثير من المدارس المسرحية، فشكل من خلاله نموذجاً جديدا وثريا في الاداء على خشبة المسرح، مستعينا بتكنيك فني حيث استخدم الشاشات التي تم وضعها في خلفية المسرح وجوانبه ولعل ما جعل هذا العرض يخرج للجمهور بشكل جيد هي حالة الانضباط في الحركة والانسجام في التشكيلات التي جعلت الجمهور يستمتع بالفكرة الرئيسية للعرض، وهي ان النجوم لا تصنع بالموهبة وحدها بل يلزمه التسلح بالعلم والمعرفة لتسطع هذه النجوم في عالم الفن.

العرض من تأليف الكاتبة فلول الفيلكاوي وكان مخرج الشاشة هو محمد عادل البلوشي، ديكور اسامة البلوشي، وشارك في التمثيل سعد العوض، بدر البناي، سارة القبندي، مشعل الفرحان، فهد العامر، محمد ملك، اية العمري، عبدالله الهويدي، بدر الهندي، فرح الحجلي، اريج العطار، محمد المنصور، اسماعيل كمال، محمد عبدالرزاق ومحمد الانصاري، يبقى الجميل في العرض انه تضمن ظهور الفنانين الثمانية المكرمين في المهرجان مما نال تصفيق وتفاعل الجمهور.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي الذي ناب عنه في حفل الافتتاح نائب المدير العام لاكاديمية الفنون غالب العصيمي وحضر الافتاح كذلك حشد كبير تقدمهم رئيس المهرجان عميدالمعهد العالي للفنون المسرحية د. فهد منصور الهاجري، مدير المهرجان العميد المساعد للشؤون الطلابية د. راجح المطيري، الى جانب كوكبة من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان القدير سعد الفرج «شخصية المهرجان» الفنانة القديرة حياة الفهد، الكاتب القدير عبدالعزيز السريع وضيوف المهرجان، وقدمت فقرات الحفل المذيعة اسراء جوهر.

وقبيل حفل الافتتاح افتتح العميد الهاجري بمشاركة المطيري وحضور الفرج ود. خالد عبداللطيف رمضان وعدد من ضيوف المهرجان معرضا فنيا لطلبة قسم الديكور، تضمن ابداعاتهم من لوحات وتصاميم ديكورات وملابس مسرحية، كذلك معرض للتصميم التلفزيوني بمشاركة قسم التلفزيون يقام للمرة الاولى في المهرجان.

وفي الكلمة التي القاها العصيمي نيابة عن وزير التربية والتعليم العالي تطرق الى الجهود الكبيرة والدور الفعال الذي يبذله المعهد العالي في دعم وتشجيع وابراز الطاقات الشبابية الواعدة في كافة مجالات العمل المسرحي لانهم القوة الناعمة، مشيدا بالتكريم المستحق لشخصية المهرجان الفنان القدير سعد الفرج.

وقد القى رئيس المهرجان د. فهد الهاجري كلمة رحب خلالها بالحضور وقال: «نلتقي اليوم لنحتفل بافتتاح هذه الدورة الاستثنائية التي ارتأت اللجنة العليا للمهرجان ان تخصصها لطلاب المعهد وخريجيه، فبعد مناقشات طوية، رأت اللجنة ان تخصص هذه الدورة لترويج المنتج الابداعي لطلابنا وابنائنا حديثي التخرج من هذه المؤسسة العريقة، مما يتيح لهم عرض ابداعاتهم امام كوكبة من اساتذة المسرح الذين شرفنا باستضافتهم من مختلف الاقطار العربية الشقيقة، ليشاركونا بهجة الاحتفاء بابنائنا المبدعين، بالاضافة الى رجال الاعلام من صحافة وقنوات تلفزيونية.

واضاف: ان استثنائية هذه الدورة، لا تكمن فقط في تميزها النوعي عن الدورات السابقة، ولكن ايضا تنبع من اختيار شخصية استثنائية لتكون شخصية المهرجان وهو الفنان القدير سعد الفرج الذي تعجز الكلمات عن اعطائه ما يستحقه من تقدير وتكريم، فهو الفنان الذي ابى الا ان يكون فنه في خدمة مجتمعه، لم يكن فن الفرج مجرد وسيلة للمتعة او طريقا للشهرة والمال، بل كان فنا ملتزما بقضايا مجتمعه، وسلاحا لتقويم مثالبه، فكان مثالا تحتذي به الاجيال وفنانا تجسد فيه ضمير الامة، فهنئيا لنا بحضوره الكريم، ومشاركته لنا في تكريم ابنائه، وهنا يأتي الاستثناء الثالث لهذه الدورة، فقد قررت اللجنة العليا للمهرجان ان يكون التكريم في هذه الدورة لابناء المعهد من الفنانين الذين تخوجوا في هذا الصرح الكبير لقد اردنا ان نقول للعالم باسره هؤلاء هم ابناؤنا النجباء الذين نفخر بهم وبفنهم الراقي الملتزم الذي يسير على نهج الرواد الاوائل.

وقد القى كلمة الطلبة عبدالله عبدالرضا فيما اعلن الدكتور عبدالله العابر عن اعضاء لجنة التحكيم التي تضم رئيس اللجنة د. عبدالكريم عبود استاذ التمثيل والاخراج في جامعة البصرة من جمهورية العراق، وعضوية موسى ارتي، د. جاسم الغيث، د. محمد عبدال، ود. بدر القلاف.

وتم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مسيرة شخصية المهرجان الفنان القدير سعد الفرج، الذي ثمن هذا الاختيار من قبل اللجنة العليا، مؤكدا دور المعهد المسرحي في تنشيط الساحة الفنية والثقافية والاعلامية في الكويت.

ودعا الفرج الطلبةالى ضرورة ان يتدرجوا الى النجومية بشكل جيدا، لان الصعود سهل والبقاء على القمة صعب.

وفي الختام كرم العصيمي والهاجري والمطيري كلا من شخصية المهرجان الفنان القدير سعد الفرج، كما تم تكريم الفنانين الثمانية وهم فيصل العميري، سماح، محمد الرباح، علي الحسيني، عبدالعزيز صفر، حنان مهدي، عبدالعزيز النصار، احمد العوضي، واعقبها قيام عميد المعهد العالي رئيس المهرجان د. فهد الهاجري بتكريم غالب العصيمي ممثل وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.