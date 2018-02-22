عواصم – وكالات: رفض نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، توجيه الانتقادات للسنّة لعدم توحدهم في تحالف سياسي واحد، استعدادا للانتخابات المقررة في مايو القادم، واستنكر اعتبار ذلك دليلا على تناحر النخب السنية، معتبرا هذا الطرح “لا يتجاهل فقط حقيقة عدم توحد المكونات العراقية الأخرى، وإنما يثبت أيضا زيف الادعاء بالرغبة في تجاوز الطائفية التي لا يزال العراق يعانيها”.

وأوضح في تصريحات صحافية، أمس، أن “هناك 188 تحالفا وكيانا وقائمة انتخابية، تضم أعضاءاً من مختلف المكونات”، مضيفا أن تحالف “القرار العراقي” الذي يمثله، “يضم الأحزاب التي نشأت من رحم المكون السني”.

ولم ينكر أن التحالفات الانتخابية القائمة، وإن حرص قادتها على اختيار مسميات وطنية رنانة، لا تزال تحمل حسا طائفيا، موضحا أن “هذا ينطبق على المكونات كافة، من سنة وشيعة وكرد، فالجميع قرروا عدم الانسلاخ عن العباءة الطائفية”.

ورأى أن “تشكيل حكومة أغلبية تشارك فيها القوائم الفائزة من مختلف المكونات، مع وجود معارضة من كافة المكونات أيضا، قد يكون خطوة أولى لتجاوز الحالة الطائفية”.

وبشأن التخوف من ضغط موعد الانتخابات على مئات الآلاف النازحين من المحافظات السنية، قال “موعد الانتخابات حُسم بقرار المحكمة الاتحادية، لذلك أكدنا ضرورة تنفيذ الحكومة التزاماتها بعودة النازحين، وتوفير الأجواء الملائمة للانتخابات، ونأمل أن تفرز الانتخابات واقعا جديدا”.

وأشار إلى أن “الأجندات الأجنبية لا تزال حاضرة، خاصة من دول الجوار وفي مقدمتهم إيران”، رافضا تصريحات مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، بأن بلاده لن تسمح بوصول تيارات بعينها للحكم، معتبرا إياها “تدخلا وتجاوزا، ومحاولة للتأثير على سير الانتخابات”.

من جانبه، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، لمزيد من التنسيق الاستخباراتي مع التحالف الدولي، موضحا خلال استقباله مساعد وزير الدفاع الاميركي روبرت كارمن، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحشيد الجهود لإنجاح الانتخابات.

من جانبه، أكد كارمن حرص بلاده على دعم العراق والوقوف بجانبه.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية، تسلم روسيا أربع نساء و27 طفلا، كانوا مُغررا بهم للانضمام إلى “داعش”، ولم تثبت مشاركتهم بعمليات إرهابية.

ميدانيا، دمرت طائرات التحالف الدولي، مبنى وشبكة أنفاق لتنظيم “داعش” غرب الموصل، بينما أشرفت السلطات العراقية، على عودة 350 أسرة نازحة لمنازلها في محافظة ديالى.

على صعيد آخر، كشف تقرير نشره موقع “ديلي بيست” الأميركي، أن وزارة الدفاع الأميريكية “البنتاغون” تضغط حاليا على الحكومة العراقية، لاسترداد دبابات أميركية من نوع “أبرامز ام 1” من أيدي ميليشيات “الحشد الشعبي”، كانت تستخدم لمواجهة “داعش”، موضحا أن ميليشيا “الحشد” تستحوذ حاليا على تسع دبابات، ومشيرا لتعليق واشنطن شحنات الأسلحة المقدمة للعراق مستقبلا، حال عدم استرداد جميع الدبابات.

من جهة أخرى، لا تزال أزمة جثث المدنيين وعناصر “داعش” تؤرق سكان الموصل، حيث عثر بناحية الميدان، أول من أمس، على 80 جثة مكدسة تعود لعناصر “داعش”، وبحوزة إحداها رسالة باللغة الروسية، كتبها مقاتل يعتذر فيها لأمّه عما سببه لها من آلام.