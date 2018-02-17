النرويجية بيورغن تعادل إنجاز بيورندالن

بيونغ تشانغ-أ ف ب:

احرزت المتزلجة النروجية ماريت بيورغن ضمن منتخب بلادها للتتابع، ذهبية سباق تزلج المسافات الطويلة امس، لتعادل بالتالي انجاز مواطنها الشهير اولي اينار بيورندالن كأكثر الرياضيين فوزا بالميداليات في تاريخ دورات الالعاب الاولمبية الشتوية التي شهد يومها الثامن، مفاجأة مدية وانجازا نادرا.

ونجحت بيورغن من خلال فوزها في الصعود الى منصة التتويج 13 مرة في مسيرتها المظفرة تماما كما فعل قبلها بيورندالن.

وضم المنتخب النروجي بالاضافة الى بيورغن، كلا من اوستبرغ، ياكوبسن، وهاغا، وتقدم على السويد والرياضيين الاولمبيين من روسيا في المركزين الثاني والثالث تواليا.

والميدالية هي الثالثة لبيورغن في بيونغ تشانغ بعد فضية السكياتلون السبت الماضي، والبرونزية في سباق 10 كلم الخميس.

اما شريكها في الرقم القياسي بيورندالن البالغ من العمر 44 عاما، فلم يشارك في الالعاب الحالية في رياضة البياتلون (تتضمن الرماية وتزلج المسافات الطويلة) لانه لم يحقق الحد الادنى المطلوب لذلك.