النرويجية ماريت .. «قمر 14» الألعاب الشتوية

بيونغ تشانغ- أ ف ب: احرز منتخب الولايات المتحدة للسيدات امس ذهبية سباق السرعة في تزلج المسافات الطويلة ضمن دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، فيما كانت ذهبية الرجال من نصيب منتخب النروج.

في منافسات السيدات، تقدمت الاميركيتان كيكان راندال وجيسيكا ديغينز على السويديتين شارلوت كالا وستينا نيلسون، وذهبت البرونزية الى النرويجيتين ماريت بيورغن ومايكن كاسبرسن فالا.

وباحرازها البرونزية، حققت ماريت رقما قياسيا في عدد الميداليات في الالعاب الشتوية بعد ان رفعت رصيدها الى 14 ميدالية من مختلف المعادن، متفوقة على مواطنها اولي اينار بيورندالن (13 ميدالية).

ولدى الرجال، احرز النروجيان مارتن جونشرود سوندباي ويوهانيس هوشفلوت كلايبو المركز الاول امام «الاولمبيين الروسيين» دينيس سبيتسوف والكسندر بولشونوف، واحرز الفرنسيان موريس مانيفيكا وريشار جوف البرونزية.

واللقب هو الثالث للنروجي الواعد كلايبو (21 عاما) الذي احرز الاسبوع الماضي سباق السرعة للفردي والتتابع 4 مرات 10 كلم.

واحرز منتخب سيدات كندا في الهوكي على الجليد الميدالية البرونزية بفوزه 3-2 على «رياضيين اولمبيين روس»، وتلعب الولايات المتحدة مع كندا، حاملة اللقب في الدورات الاربع الاخيرة، اليوم في المباراة النهائية، ويلتقي المنتخبان الاميركيان الشماليان للمرة الخامسة في نهائي النسخ الست بعد اعتماد المسابقة.

وودَّع الوفد الرياضي لكوريا الشمالية أوليمبياد بيونغ تشانغ، دون الفوز بأي ميدالية.

واختتم الوفد الكوري الشمالي، جميع مبارياته بمشاركة المتزلج جونغ كوانغ بوم في سباق التزلج على مسار قصير 500 متر أول من أمس.

وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت وفدها الأوليمبي، الذي يضم 22 رياضيا للمنافسة في 5 أنواع من الرياضة.

وحضر جميع رياضي الوفد الكوري الشمالي أولمبياد بيونغ تشانغ ببطاقات دعوة مقدمة من اللجنة الأوليمبية الدولية.