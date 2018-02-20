النشاط الجسدي يطيل عمر المسنين

باريس- أ ف ب:

وفقا لنتائج دراسة نشرت نتائجها امس فان ممارسة نشاط جسدي ولو بسيطا لبضع ساعات أسبوعيا، مثل التنزه أو الاعتناء بالحديقة من شأنها التخفيف من خطر الوفاة لدى المسنين، رغم أن هذه الجهود المتواضعة لا تدوم في العادة سوى بضع دقائق.

نشرت مجلة “بريتيش جورنال اوف سبورتس ميديسين” الدراسة التي ورد فيها أن المستوى الإجمالي للنشاط الجسدي حتى بقوة محدودة، متصل بتراجع خطر الوفاة أيا كان السبب، وكل زيادة بنصف ساعة للنشاط الخفيف يوميا (العناية بالحديقة عبر وضع النباتات في أحواض أو التنزه مع الكلب) تقلص خطر الوفاة بنسبة 17 في المئة. وكما هو متوقع، من شأن ممارسة نشاط بقوة متوسطة إلى عالية تقليص الخطر بنسبة أعلى تبلغ 33 في المئة.

وقالت الاختصاصية في علم الأوبئة في جامعة “يونيفرسيتي كولدج” في لندن باربارا جيفيريس إن:” التوجيهات البريطانية والأميركية عن النشاط الجسدي لا تأتي على ذكر أي نقطة قوة للنشاط بوتيرة خفيفة”.

أضافت “لكن نتائج الدراسة تدفع إلى الاعتقاد بأن كل الأنشطة، مهما كانت متواضعة، لها منفعة”.

وتنصح التوصيات البريطانية الحالية بنشاط جسدي متوسط إلى كثيف لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا على فترات لا تقل عن عشر دقائق.

ووفقا لما ورد في الدراسة التي تابعت أوضاع نحو 1200 شخص في السبعينات والثمانينات من العمر من دون أمراض قلبية، وحدهم 16 في المئة كانوا قادرين على الالتزام بهذه الفترات من التمارين لما لا يقل عن عشر دقائق.

غير أن ثلثي الأشخاص ينجحون مع ذلك في بلوغ هذا المستوى المطلوب من النشاط لكن من خلال التحرك لفترات تقل عن عشر دقائق في كل مرة.

واختير المشاركون بالاستناد إلى بيانات “بريتش ريجونال هارت ستادي”. بدأت الدراسة في 1978 وهي كانت تضم نحو 8 آلاف رجل بين سن 40 عاما و59 في 24 مدينة بريطانية.