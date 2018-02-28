النصر السعودي يستغني عن محترفيه نهاية الموسم

تعكف إدارة نادي النصر حاليا على امتصاص الضربة التي تلقتها بعد انتهاء موسم فريقها الكروي الأول، حيث أصبح ما تبقى له من منافسات في الموسم الحالي مجرد تحصيل حاصل، وذلك من خلال وضع خطة لاستعادة هيبة الفريق خلال الموسم المقبل.

وودع النصر كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة من الباطن بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة، في الوقت الذي يحتل فيه المرتبة الرابعة على لائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة، متأخرا بفارق 15 نقطة عن المتصدر الهلال، قبل خمس جولات متبقية من عمر المسابقة، ما يعني خروجه من المنافسة على اللقب تماما.

واستقرت إدارة النصر على أن الخطوة الأولى لخطتها للموسم الجديد، تعتمد على التخلص من معظم أجانب الفريق السبعة مع الاحتفاظ بلاعب واحد فقط.

وقررت إدارة النصر الانتظار حتى نهاية الموسم، لتعلن فك الارتباط مع محترفيها الأجانب وهم البرازيلي ليوناردو بيريرا والجزائري عبد المؤمن جابو والمغربي محمد فوزير والتونسي فرجاني ساسي والعماني سعد سهيل والكونجولي جونيور كابانانجا.

فيما قررت الاحتفاظ بالمدافع البرازيلي برونو أوفيني الذي نال استحسان الجماهير.

وسيكون على إدارة سلمان المالك الرئيس المكلف للنادي إعداد ميزانية ضخمة، لترى خطتها هذه النور، لأنها ستكون مطالبة بسداد مستحقات اللاعبين الذين قررت عدم استمرارهم مع الفريق، والتعاقد مع نجوم جدد، يتميزون بمستويات أفضل.