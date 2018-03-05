النصر يوافق على إعارة زيلكو للأزرق

كتب- ناصر الفضلي:

أكد خالد شريدة رئيس جهاز الكرة بنادي النصر عن توجه مجلس ادارة ناديه بالموافقة على اعارة الكرواتي زيلكو مدرب اللياقة البدنية في الفريق الاول لتولي ذات المهمة مع المنتخب الوطني اثناء تحضيرات الاخير لمواجهتي نظيريه الاردني والكاميروني الوديتين المقررتين في الواحد والعشرين والخامس والعشرين من شهر مارس الجاري وقال : تلقينا كتابا من لجنة التسوية المكلفة بادارة شؤون الاتحاد تضمن طلب استعارة زيلكو خلال تحضيرات الازرق للمواجهتين التجريبيتين وان هناك توجها كبيرا بالموافقة على اعارة المدرب للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الصربي رادي وان هذا يأتي من منطلق التعاون بين النادي والاتحاد لما فيه مصلحة الكرة الكويتية والمنتخبات الوطنية لاسيما وان الازرق يمر بظرف استثنائي بعد رفع الايقاف عن النشاط المحلي وهو ما يتطلب تظافر الجهود من الجميع للنهوض به مجددا .

واضاف الشريدة ان قرار الادارة اعارة الكرواتي جاء بالتنسيق مع المدرب ظاهر العدواني وانه يؤثر سلبا على استعدادات العنابي لما تبقى من استحقاقات محلية باعتبار ان هناك توجها لدى الجهاز الفني يقضي بمنح اللاعبين راحة اربعة ايام وذلك بعد انتهاء الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري والمحدد له السابع عشر من الشهر الجاري .

واوضح ان العنابي سيفتقد جهود مدافعه الايسر محمد خالد اثناء مواجهته المرتقبة غدا امام العربي في الجولة الرابعة عشرة لذات المسابقة ، مشيرا الى ان المدرب يملك الحلول والبديل المناسب عن خالد، مشددا على اهمية المباراة وضرورة بذل اقصى الجهود فيها من اجل الخروج بنتيجة ايجابية تكفل للنصر المنافسة على مركز متقدم .

واشار الى ان الاخضر يمر بحالة معنوية مرتفقة بعد تحقيقه انتصارين مؤخرا على السالمية والتضامن وهو مايعني تطور مستواه وبالتالي يجب عدم التقليل من شأنه واحترامه خصوصا انه يملك قاعدة جماهيرية عريضة.