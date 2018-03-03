النصف يتكفل بمعسكر طائرة الأبيض في الدوحة

كتب – خالد العنزي:

تغادر غداً بعثة الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الكويت الى قطر، وذلك لاقامة معسكر خارجي يستمر حتى 14 الجاري استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد التي يحمل “الابيض” لقبها وتنطلق يوم 12 الجاري الا ان العميد لن يلعب الدور التمهيدي وسيكون اول مواجهة له بالكأس يوم 20 مارس الجاري امام القادسية.

وتكفل عضو مجلس ادارة نادي الكويت رئيس جهاز اللعبة محمد النصف بمصاريف المعسكر كاملة.

ويترأس الوفد مدير الفريق الاول منصور الشمري ويضم المدرب التونسي خالد بلعيد ومساعده مواطنه كمال الراكمي واخصائي العلاج الطبيعي محمد بن مهدي بالاضافة الى 14 لاعبا هم: فيصل العجمي وسلطان خلف وعبدالله جاسم وعامر السليم وعبدالعزيز نجم ويعقوب عدنان وعبدالرحمن التوم وعذبي مالك ومحمد سيار ومحمد قاسم ومحمد الديحاني ومحمد عبدالحميد وعمر العنزي وسيار العنزي.

وسيلعب الفريق خلال المعسكر اربع مباريات تجريبية مع فرق المقدمة بالدوري القطري لاكتساب الخبرة والاحتكاك اللازم قبل خوض غمار منافسات دفاع الابيض عن لقبه بالكأس، وكان الفريق قد خسر لقب الدوري الممتاز الشهر الماضي امام كاظمة.

من ناحيته، تقدم منصور الشمري بالشكر الجزيل لرئيس جهاز اللعبة محمد النصف على تكفله بجميع مصاريف المعسكر، مؤكدا ان هذا الامر ليس بالغريب على النصف الذي كان ولا يزال داعم كبير لطائرة العميد.

واضاف: نسعى لتهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا قبل الكأس، خصوصا ان اللقاء الاول سيكون امام القادسية احد اهم فرق الطائرة بالكويت، لذلك علينا تقديم مستوى كبير للوصول الى المباراة النهائية والمحافظة على اللقب.