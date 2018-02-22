النظام يقتل شقيق خطيب المسجد الأموي

قضى معاذ رحمة شقيق خطيب المسجد الأموي في دمشق مأمون رحمة جراء غارة جوية لطيران النظام الحربي على مدينة كفربطنا بغوطة دمشق الشرقية.

ونقل موقع “أورينت” الإلكتروني عن أحد معارف معاذ رحمة قوله إن الأخير كان من “أوائل الثائرين في الغوطة الشرقية، وهو على خلاف مع أخيه مأمون رحمة، وفقد طفله منذ سنتين جراء قصف للنظام، كما لديه طفل آخر قدمه مبتورة نتيجة القصف أيضاَ، ويبلغ من العمر 43 عاماً”.

يذكر أن خطيب المسجد الأموي بدمشق مأمون رحمة، له مواقف غريبة بتمجيد نظام الأسد وحلفائه وتأيديهم يطلقها عبر خطب الجمعة، ومنها تمجيد الرئيس الروسي فلادمير بوتين والدعاء له ووصفه بـ”القائد الفذ والعملاق”، وكذلك الدعاء بالفرج للمحاصرين من الميليشيات الشيعية في قريتي نبّل والزهراء في ريف حلب، إضافة إلى أنه أخرج علماً للنظام وهو على المنبر ورفعه وقبّله.