د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

تشير النظرة الفوقية إلى تلك الانطباعات الشخصية المعقدة والاقوال والتصرفات الاستعلائية والسلبية التي يعتنقها ويطلقها ويمارسها من يشعرون بالنقص المرضي مقابل من هم مختلفون عنهم في العرق وفي الدين والمذهب وفي الهوية الثقافية والوطنية وأحياناً يمارس الفوقيون الاستعلاء ضد اولئك الذين يمارسون اساليب حياة سلمية ولكنها مختلفة عما تعتنقه وتمارسه الاقلية المؤثرة في المجتمع أو الاغلبية، وبالطبع، تنكشف النظرة الفوقية التي يعتنقها بعض النفر المعقد ضد من هم أقل منهم حظاً في الدنياً أو من هم مختلفين عنهم في الحياة الخاصة والعامة وتاخذ النظرة الفوقية والتكبرية شكل العنجهية المُنفرة والاستعلاء على الانسان القريب في الدم أو في النسب أو ضد الناس المختلفين بحسب بيئاتهم الاسرية الخاصة أو بسبب انتماءاتهم المناطقية والطبقية أو القبلية والمذهبية….الخ، ورغم كذب بعض الاستعلائيين والفوقيين، ممن يعانون من عقد نقص مركبة بأنّ آراءهم ووجهات نظرهم وانطباعاتهم واقوالهم وتصرفاتهم الشاذة هي بشكل او بآخر آراء شخصية، ولكن الحقيقة والواقع الفعلي تؤكدان أنّ كل شخص يعتقد بشدة بتميزه الاستثنائي واللامنطقي عن بني البشر الآخرين إما أنه معتوه أو إنسان سيء لا يستحق فعلاً المكانة الاجتماعية أو الفكرية التي تحصل عليها بأي طريقة كانت، فوفقاً للمنطق، كلما ترقى الانسان اجتماعياً أو فكرياً ترقت أخلاقه وتنزه عن الانغماس في تلك التصرفات التي تتنافى مع ما يزعم أنه يملكه من تميز، ولكن عندما يبدأ يشعر أحد الموبوئين عقلياً ونفسياً بأنّه أقل قيمة من الآخرين فهو سيعمل كل ما يستطيع للتعويض عن عقدة النقص لديه، عن طريق ارتكاب حماقات معينة تفضح إنحطاطه السلوكي واستحقاقه للوم الاسوياء على ما ينغمس فيه من دراما مفبركة، لتذكير الآخرين بأنه يشعر بانحطاط قدره، وأنه يُنفِّسُ فقط عن ذلك الكبت النفسي المؤلم عن طريق الاستعلاء، وبالنسبة لي على الاقل، وبحسب ما تخبرني به تجاربي المختلفة، لم أقابل كائناً بشرياً يمارس الفوقية حتى تبدأ تتكشف أمامي نقاط ضعفه، وتتجلى على شفاهي ابتسامة عريضة تهكمية ومُشفقة في آن واحد!

* كاتب كويتي

@aljenfawi1969