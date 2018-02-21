النفط الكويتي يرتفع 18 سنتا ليبلغ 61.42 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا ليبلغ 61.42 دولار مقابل 61.24 دولار للبرميل في تداولات الاربعاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام حيث انخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.73 في المئة لتصل عند التسوية الى مستوى 65.19 دولار كما انخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط الخام الأميركي بنسبة 0.37 في المئة لتصل الى مستوى 61.78 دولار.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسة.