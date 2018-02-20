النفط الكويتي يرتفع 32 سنتا ليبلغ 61.24 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتا ليبلغ 61.24 دولار أمريكي مقابل 60.92 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام بدعم من التوترات في الشرق الأوسط والجهود العالمية لخفض العرض على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع الإنتاج الأميركي.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا لتصل عند التسوية الى مستوى 65.19 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط الخام الأمريكي 53 سنتا ليصل الى مستوى 62.08 دولار.