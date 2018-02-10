النفط الكويتي ينخفض 1.14 دولار ليبلغ 60.23 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.14 دولار في تداولات الجمعة ليبلغ 60.23 دولار مقابل 61.37 دولار للبرميل في تداولات الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية هبطت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة ونزلت العقود الأميركية الآجلة عن 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر بفعل تجدد المخاوف بشأن ارتفاع إمدادات الخام.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت أكثر من 11 في المئة من مستوى ذروة العام الحالي الذي بلغته في أواخر يناير.

ونزل برنت نحو تسعة في المئة خلال الأسبوع بينما هبط الخام الأميركي عشرة في المئة، في أكبر خسائر أسبوعية منذ يناير 2016.

وسجلت العقود الآجلة سادس خسائرها اليومية على التوالي لتبدد المكاسب التي حققتها منذ بداية العام في سلسلة من الجلسات التي شهدت أحجام تداول مرتفعة، تحت ضغط من بيانات أقوى من المتوقع عن الإمدادات وارتفاع غير متوقع في كميات الخام المنقولة عبر خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال الذي أغلق في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.95 دولار أو 3.2 في المئة ليبلغ عند التسوية 59.20 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 22 ديسمبر.

وبلغ أقل مستوى للخام الأميركي في الجلسة 58.07 دولار للبرميل .

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.02 دولار أو 3.1 في المئة ليبلغ عند التسوية 62.79 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 ديسمبر.