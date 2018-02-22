النفط الكويتي ينخفض 62 سنتا ليبلغ 60.80 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا في تداولات الاربعاء ليبلغ مستوى 60.80 دولار مقابل 61.42 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات الاربعاء متأثرة بصعود الدولار من أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام والذي سجله في الأسبوع الماضي إلى جانب الزيادة المتوقعة في إنتاج الخام الأميركي.
وانخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا لتصل عند التسوية الى مستوى 64.77 دولار كما انخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط الخام الأميركي 60 سنتا لتصل الى مستوى 61.19 دولار.
إلى ذلك اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” امس ان سعر سلة خدماتها الـ 14 تراجع بواقع 31 سنتا ليستقر عند 62.50 دولار للبرميل
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5
كتب – محمود شندي: أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي
بخيت الرشيدي خلال مشاركه في حلقة نقاشية في أسبوع سيرا في هيوستن الأميركية أكد وزير
دفعت البنوك الأميركية والأوروبية غرامات قيمتها 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017، جنت