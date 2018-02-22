النفط الكويتي ينخفض 62 سنتا ليبلغ 60.80 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا في تداولات الاربعاء ليبلغ مستوى 60.80 دولار مقابل 61.42 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات الاربعاء متأثرة بصعود الدولار من أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام والذي سجله في الأسبوع الماضي إلى جانب الزيادة المتوقعة في إنتاج الخام الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا لتصل عند التسوية الى مستوى 64.77 دولار كما انخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط الخام الأميركي 60 سنتا لتصل الى مستوى 61.19 دولار.

إلى ذلك اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” امس ان سعر سلة خدماتها الـ 14 تراجع بواقع 31 سنتا ليستقر عند 62.50 دولار للبرميل