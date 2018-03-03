النفط الكويتي ينخفض 84 سنتا ليبلغ 59.66 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 84 سنتا في تداولات الجمعة ليبلغ مستوى 59.66 دولار مقابل 60.50 دولار للبرميل في تداولات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام وذلك مع تواصل هبوط أسواق الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.

وانخفض برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 2 سنت ليصل عند التسوية الى مستوى 63.81 دولار كما انخفض برميل نفط الخام الأميركي 11 سنتا ليصل الى مستوى 60.18 دولار للبرميل.