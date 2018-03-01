النفط الكويتي ينخفض 98 سنتاً ليبلغ 62٫49 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتا في تداولات الاربعاء ليبلغ مستوى 62٫49 دولار مقابل 63٫47 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

إلى ذلك قال وزير الطاقة الروسي أكسندر نوفاك امس، ان استعادة التوازن بسوق النفط العالمية تمضي قدما على نحو جيد.

ارتفعت أسعار النفط العالمية امس بعد انخفاضات حادة في الجلستين السابقتين لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف بعض المستثمرين عن الاصول عالية المخاطر في ظل تقلبات أسواق الاسهم وارتفاع الدولار.

كانت العقود الاجلة للنفط تراجعت بشكل حاد الاربعاء بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي تسليم ابريل 13 سنتا بما يعادل 0٫2 في المئة الى 61٫77 دولار للبرميل.

وكان الخام أغلق على انخفاض 2٫2 فى المئة في اخر تسوية.

وزاد خام برنت تسليم مايو عقد أقرب استحقاق الجديد 17 سنتا أو 0٫3 في المئة الى 64٫90 دولار للبرميل.

وحل أجل عقد أبريل بانخفاض 1٫3 في المئة.

ونزل الخامان نحو خمسة في المئة في فبراير وهو أول انخفاض شهري في ستة أشهر.

وقالت مصادر في القطاع ان انخفاض يوم الاربعاء كان يرجع أيضا الى بيع لجني الارباح في نهاية الشهر بعدما صعد النفط لاعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الاسبوع الحالي.