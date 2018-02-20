ثمن مختار منطقة الرابية فارس النون مكرمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المتمثلة في تكفل سموه بتسديد ديون الغارمين من المواطنين والمقيمين علي السواء بالإضافة الى مكرمته المالية التي قررها للأيتام.

وقال في تصريح صحافي: لامست هذه المكرمة وتلك شغاف قلوب كل من يعيش علي أرض الكويت الطيبة بل وعبرت الحدود ولاقت الاستحسان من كثير من الشعوب العاشقة للعمل الإنساني خصوصا ان المكرمة الأولى سوف يستفيد منها الكثير من أبناء الجاليات التي تقيم في الكويت.

وأضاف النون : أن سمو الأمير يصر مجددا على أن يضيف الى سجله الإنساني الناصع ما يزيده بياضا ويجعله سجلا يحتذى به من قبل كل من يريد أن يعلي من قيم الإنسانية خصوصا وقد تكفل بالمكرمتين من ماله الخاص كما أنها رسالة للعالم كله من أقصاه الى أقصاه بان المجتمع الكويتي متكافل ويراعي حقوق الإنسان ويعظم من كل القيم النبيلة التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحاء.

وتابع أن سمو الأمير أبى ألا تدركنا ذكري الا الذين اضطرتهم ظروفهم لأن يكونوا في تعداد الغارمين فجعل الفرحة فرحتين، أما مكرمة سموه لأبنائه الأيتام فليست الأولي ولن تكون الأخيرة فسموه ملقب بأبو الأيتام ومن يزور دار الأيتام ويرى واقعها الآن لا يملك الا أن يدعو لسموه بأن يطيل الله عمره ويحسن عمله وينير دربه فقد تبرع سموه ومن ماله الخاصة بإعادة ترميم وتأهيل هذه الدار التي باتت في حلة جديدة ورائعة وتليق بأبناء الكويت من الأيتام الذين يلقون كل رعاية من الدولة بتعليمات مباشرة ومتابعة دقيقة من صاحب السمو.

وقال النون: لينظر العالم كله من أقصاه الى أقصاه ماذا يفعل قائد الإنسانية وماذا تقدم الكويت باعتبارها مركزا عالميا للعمل الإنساني في سبيل مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين فقد استطاع سمو الشيخ صباح الأحمد أن يجعل من الكويت بلدا كبيرا وان كان صغيرا في مساحته وتعداد سكانه كما تمكن من أنسنة العمل السياسي برؤاه الثاقبة وأفعاله الخيرية وحكمته المعهودة فندعو الله أن يحفظه ذخرا للكويت وذخيرة للكويتيين.