النيران التهمت مركبة بمواقف أمن السجون

كتب – مشعل السنعوسي:
اخمد رجال الاطفاء حريقا اندلع بمركبة في مواقف امن السجون.
وفور ورود بلاغ الى مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء هرعت فرق الاطفاء الى الموقع وعند وصولهم تبين ان الحريق اندلع بالمنطقة الامامية للمركبة فحاصروا الحريق لمنعه من الانتشار والحد منه وتم اخماده في فترة وجيزة دون وقوع اصابات تذكر وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب ونقل المركبة من قبل رجال الأمن.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
كتب ـ مشعل السنعوسي: لقي قائد دراجة نارية مصرعه واصيب عاملان اثر اصطدامه بالعمال ا