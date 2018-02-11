النيران التهمت مركبة بمواقف أمن السجون

كتب – مشعل السنعوسي:

اخمد رجال الاطفاء حريقا اندلع بمركبة في مواقف امن السجون.

وفور ورود بلاغ الى مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء هرعت فرق الاطفاء الى الموقع وعند وصولهم تبين ان الحريق اندلع بالمنطقة الامامية للمركبة فحاصروا الحريق لمنعه من الانتشار والحد منه وتم اخماده في فترة وجيزة دون وقوع اصابات تذكر وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب ونقل المركبة من قبل رجال الأمن.