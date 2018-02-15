النيران التهمت مركبة ودراجة في الجهراء والسالمية

كتب – مشعل السنعوسي:

أخمد رجال الاطفاء حريقاً اندلع في كمية اخشاب قرب مبنى جمعية منطقة صباح الناصر.

وفي التفاصيل: فإن بلاغا بالحريق ورد الى مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء وعلى الفور توجه رجال مركز اطفاء جليب الشيوخ الى موقع البلاغ، حيث تبين ان النيران اندلعت في كمية اخشاب خارج المبنى فتم اخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره.

من جانب اخر، اندلعت النيران في مركبة في منطقة الجهراء، وعلى الفور حضر رجال مركز اطفاء الجهراء الى الموقع وتمكنوا من اخماد الحريق من دون وقوع اصابات بشرية.

إلى ذلك، أخمد رجال الاطفاء حريقاً التهم دراجة نارية اثناء توقفها على جانب الطريق في منطقة السالمية، فيما تم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل رجال الامن.