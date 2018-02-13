الهاجري: مجيد حنيف كان محبا للكويت مخلصا في عمله

كتب – مفرح حجاب:

ضمن انشطة المركز الاعلامي لمهرجان الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي، شهدت قاعة الفنان احمد عبدالحليم «لمسة وفاء» للراحل مجيد حنيف «فني الاضاءة»، الذي عمل لسنوات طويلة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ورحل الى جوار ربه، وتحدث في اللقاء رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. فهد الهاجري، عن مشوار الراحل الذي عمل في خدمة المعهد وكان مثالا للاخلاص والتفاني عبر مسيرة عطاء مشرفة، مشيرا الى انه كان يقضي كل وقته في المعهد، ولذلك ستظل روحه حاضرة فيه.

وتناول الهاجري ما قدمه مجيد من عطاء في مجال الاضاءة وغيرها من الاعمال التي صبت في خدمة المعهد المسرحي وقال: ان هذه لمسة صدق ومحبة من دولة الكويت لهذا الشخص المخلص الوفي، وهي رسالة المسرح والفن التي يقدمها المعهد العالي للفنون المسرحية، لافتا الي ان مجيد “باكستاني الجنسية وكان محبا للكويت”.

واشار الهاجري الى انه عرف مجيد قبل 20 عاما عندما كان طالبا في المعهد المسرحي في عام 1996 وكان الراحل مبتسما متفائلا ويعمل بوفاء وصدق، بل وكان يعمل في الاضاءة واعمال اخرى في خدمة المعهد، وقدم الكثير من الجهود، منوها الى انه قبل وفاته بايام معدودة اخبره بانه يود اخذ اجازة قصيرة بعد رحيل والدته، ولكن القدر لم يمهله طويلا، فقد توفي تأثرا وحزنا عليها.

وقال الهاجري: «قبل رحيل مجيد كان الكثير من الطلبة والاساتذة الى جانبه في مستفى الفروانية، ومن ثم ادخل مستشفى الصباح في العناية المركزة، واسلم روحه الى بارئها، منوها بان هذه الشخصية البسيطة كانت محبة ووفية للكويت، والجميع في المعهد المسرحي له ذكريات معه داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته».

وتناول الهاجري موقفا للراحل على لسان شايع الشايع، الذي قال انه ذات يوم في نفس يوم وفاة مجيد كانت هناك بروفات في المعهد، وتحديدا الساعة الثانية عشرة ليلا، وفجأة انطفأت الكهرباء وبعدها علمنا انه توفي، وكأن تلك الشمعة انطفأت في هذا الوقت.

وقد تحدث مجموعة من الطلاب عن الراحل ومواقفه معهم كما استعرض بعض اعضاء هيئة التدريس جهوده وعلاقاته الانسانية بالجميع، منهم الطالب محمد بهبهاني، الدكتورة نرمين الحوطي والدكتور ايمن الخشاب.