72٫5 ألف مستهلك في العاصمة تخدمهم 10 مكاتب واوقفنا إسقاط الـ 2000 دينار

محصل جوال لتحصيل مديونيات الكهرباء والماء من رواد الديوانيات وكبار السن والمعاقين

لا قطع للكهرباء أو الماء عن السكن الخاص إلا بحكم قضائي وشعارنا “يسر ولا تعسر”

ملتزمون بتحصيل المديونيات ولا نمنح براءة الذمة إلا بعد دفعها كاملة

باستطاعة أي مستهلك دفع المديونيات المستحقة عليه من خلال أي مكتب لشؤون المستهلكين

عدلنا 90 ٪ من أنشطة السكن الاستثماري والتجاري لتتوافق مع التعرفة الجديدة على أرض الواقع

بيوت السكن الخاص الموجود بها محلات تعامل معاملة “التجاري” ما لم تفصل عداد المحل عن بقية المنزل

الى أي مدى يتم التيسير على المواطنين المتعثرين في سداد مديونية الكهرباء والماء؟

تعمل مكاتب شؤون المستهلكين انطلاقاً من شعار مهم “يسر ولاتعسر” فقدر المستطاع خصوصا في السكن الخاص ومن خلال الصلاحيات الموكلة للمراقبين يمكن التيسير على المواطن من خلال دفع نصف المديونية وتقسيط الباقي على 18 شهراً واذا كانت هناك ظروف خاصة وموثقة بمستندات تمنعهم من سداد المديونية بالكامل يمكنهم مراجعة وكيل القطاع المساعد الدكتور مشعان العتيبي او مدير ادارة شؤون المستهلكين المهندسة نسيمة الهزاع للبت في امر هذا المستهلك من خلال لجنة تبحث هذه الحالات والتيسير على المواطن قدر المستطاع من خلال تخفيض قيمة الدفعات ومد مدة الاقساط.

تنمية الوعي

هل لكم دور في مسألة تنمية الوعي عن المستهلك بأهمية ترشيد الكهرباء والماء؟

تعمل مراقبة شؤون المستهلكين في العاصمة والمراقبات الاخرى والمكاتب التابعة لها ليس لتحصيل المديونيات فقط بل على اكثر من محور منها توعية المستهلكين بالترشيد في الاستهلاك خاصة اذا لوحظ من خلال الفواتير وجود هدر في المياه او الكهرباء وارتفاع في الاستهلاك خارج المعدل الطبيعي ننبه المستهلك بهذا الامر ونزوده بالبروشورات الخاصة بالترشيد بالاضافة الى اللقاءات التوعوية التي تنظمها الوزارة في الدواوين ويحرص على المشاركة فيها بنفسه وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري الذي لايألو جهدا في دعم جهود ترشيد الكهرباء والماء التي، فالهدر يستنزف اموالا طائلة تضر بدخل المواطن والدولة بصفة عامة.

كم عدد المكاتب التابعة للمراقبة والصلاحيات الموكلة لكم وفقا للوائح والقوانين؟

المراقبة تقدم خدماتها للمستهلكين في المحافظة عن طريق ١٠ مكاتب موزعة في مناطق مختلفة فهناك تسعة مكاتب أضف إليها مكتب شؤون المستهلكين في برج التحرير تتبع مراقبة العاصمة، في حين ان مكتب شؤون المستهلكين في منطقة الصديق يخدم منطقة جنوب السرة والشهداء وحطين والسلام والزهراء، وبإمكان المكاتب حاليا ان تستقبل المستهلكين من أي منطقة تابعة للمحافظة وذلك تسهيلا على المستهلكين، فعلي سبيل المثال يمكن لأي مواطن ان يراجع المكتب القريب منه وينهي منه جميع معاملاته الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء فهناك صلاحية موجودة لرئيس المكتب او المراقب ان يصدر قراءة العدادات حتى من منطقة اخرى غير المتواجد فيها المكتب لكن لابد ان تكون القراءة سليمة كما يوجد لدينا مكتب شؤون المستهلكين في منطقة السرة وقرطبة وكيفان وضاحية عبدالله السالم والصليبخات والدسم والشويخ الصناعي والري والشويخ السكني “المدينة” بالاضافة الى برج التحرير فلدينا أكبر عدد مكاتب في المحافظات وخاصة بشؤون المستهلكين.

والتعرفة الجديدة

كيف كانت تجربتكم مع تطبيق التعرفة الجديدة في مختلف قطاعات السكن على مستوى محافظة العاصمة؟

هناك خطوات قبل تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة من خلال المسح الميداني وتعديل المرافق حسب النشاط الفعلي الموجود خاصة فيما يتعلق بالتجارب والاستثماري حيث تم تطبيق التعرفة على القطاع التجاري في ٢٢ مايو العام الفائت، ولاحظنا أن هناك اختلافاً بين النظام والامر الواقع لذا سعينا ان يكون الأقرب الى الدقة بقدر الإمكان بحيث يكون النشاط كما هو موجود فعلياً بمعنى ان يكون النشاط التجاري تجاريا بالفعل والاستثماري استثماريا بالفعل، ففي بعض الأحيان يكون النشاط مسجلا تجاريا لكنه على ارض الواقع استثماري لذا يتم التعديل حسب الواقع وعدلنا ما نسبته ٩٠ ٪‏ من الأنشطة حتى الآن على مستوى المحافظة، ومازلنا في إجراءات التعديل التي تتم أولاً بأول فالأنشطة الصناعية لا نجد فيها مشاكل لأنه نشاط محدد وفي منطقة محددة في الري والشويخ الصناعي، فلقد كانت الاشكالية في المحال الموجودة في السكن الخاص واجتمعنا مع وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري بهذا الغرض وبتوجيهات منه وبالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع نعمل على فصل المحال الموجودة في المناطق السكنية، لأنها كانت هي العقبة ان يوجد محل تجاري على نفس عداد السكن الخاص كما تم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في الامر والتي ابدت الرأي بأنه في حال تواجد السكن الخاص والمحال على عداد واحد يتم فصل العداد أو احتساب التعرفة الأعلى على المرفق كاملاً وبدأنا بالخطوة الفعلية وتم توجيه إنذارات ونسقنا مع قطاع شبكات التوزيع لفصل العدادات وتم إخطار المواطنين بتقديم المعاملة الخاصة بفصل عداد المحل عن البيت وإلا سيتم تطبيق التعرفة التجارية على كامل البيت والمحل إلى حين الفصل كما سعينا لاصدار الفواتير في القطاعين التجاري والاستثماري كإصدارات جديدة وتخفيف الحمل عن المستهلكين الذين تعودوا على فاتورة معينة فنظرا لزيادة قيمة الفاتورة حرصنا على ان تصدر له فاتورة كل ثلاثة شهور للدفع لكي لا يشعر بالفارق الذي حدث في الفاتورة.

ما الطريقة المحاسبية للتعرفة الجديدة في مختلف المكاتب وهل هناك صعوبات واجهتكم في ذلك؟

طريقة احتساب التعرفة الجديدة للكهرباء والماء تتم من خلال النظام الذي يفصل بين التعرفة القديمة والجديدة بمعنى ان النظام يحتسب وفقا للتعرفة القديمة حتى تاريخ التطبيق وفي نفس اليوم الذي يتم فيه تطبيق التعرفة الجديدة يتم احتسابها ايضا وذلك فيما يتعلق بجميع انواع السكن سواء استثماري أو تجاري الى اخره.

عدادات تالفة

هناك عدادات تالفة فكيف تتعاملون مع هذه المشكلة التي قد تعيق عملكم؟

المراقبة عن طريق المركز الآلي جميع العدادات التالفة التي دخل اليها اكثر من معدل ونتابع مع المكاتب بإحصاءات استبدال العدادات، وتسعى جاهدين لاستبدالها فلقد كانت نسب العدادات التالفة كثيرة لكنها قلت في الآونة الأخيرة وللعلم تخرج احصائية يومية لاستبدال العدادات التالفة التي اما تضيع حق الوزارة أو حق المستهلك، ونحن بدورنا حريصون على إقرار الحق وفقا للوائح والقوانين دون الجور على حق احد من الطرفين ولانستغني عن تعاون المستهلك مع الوزارة فمن يجد أي عيب في عداده عليه ابلاغ الوزارة

ماهي حالات قطع التيار الكهربائي والمياه عن السكن الخاص؟

لايتم قطع الكهرباء او الماء عن السكن الخاص الا عن طريق حكم قضائي أو كتاب من البلدية لوكيل الوزارة بوجود مخالفة ايضا ضباط الضبطية القضائية من صلاحيتهم قطع التيار الكهربائي حال وجود مخالفات ايضا مثل مخالفات البناء وبالنسبة لقطع المياه يتم بعد استنفاد مرات الإنذارا والاتصال بالهاتف بالمتخلفين عن سداد فواتير الاستهلاك وإقرارات الدين اما بالنسبة التجاري والاستثماري والصناعي والزراعي يتم إنذارهم بالطرق المعروفة وتسليم الإنذارات لأحد ممن له صفه ونراعي في هذا الصدد عدم القطع في بعض المؤسسات مثل المستشفيات وغيره ونبدأ بقطع خدمة المياه في البداية ثم قطع الكهرباء وذلك في حال التقاعس عن السداد بعد الانذار كما أسلفنا.

اعلنت الوزارة عن قطع الكهرباء والماء عن السكن الاستثماري الذي تتجاوز مديونياتهم قيمة التامين ماهي اجراءاتكم في هذا الصدد؟

مثل ما لدينا شعار “يسر ولا تعسر” فيما يتعلق بالتحصيل لدينا مبدأ “ادفع قبل أن نقطع” فلكي نخفف التحديات التي واجهناها سابقا نسعى الى ان لا تتجاوز المديونية قيمة مبلغ التأمين، لاسيما ان التأمين يأخذه المستهلك قبل ان يترك السكن لأن هناك كثيراً من المتسهلكين يترك الشقة وعليه مديونية اكبر من قيمة التأمين ثم يرفض المالك دفع هذه المديونية التي تزيد على قيمة التأمين فهذا امر مهم بالنسبة لنا ان نجعل جميع المرافق الاستثمارية والصناعية لاتتجاوز مديونياتها قيمة التأمين لاسيما ان هناك زيادة في التعرفة وستصبح قيمة التأمين قليلة بالنسبة للاستهلاك فسيتم اصدار فواتير كل ثلاثة أشهر لعدم تراكم المديونيات على المستهلك.

هل صدرت توجيهات للمراقبة بوقف العمل بالبند الموجود في القانون رقم (48) لسنة 2005 التي تقضي بإسقاط ألفي دينار؟

تم ايقاف العمل بالبند الموجود في قانون رقم (48) لسنة 2005 التي تقضي بإسقاط ألفي دينار عن المواطنين منذ عام ونصف وتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في هذا الامر فهذا المرسوم صادر في 2005 ونحن الان في 2018 أي منذ 13 عاماً فهناك حالات فردية من مواطنين لم ينتفعوا بهذا المرسوم لتقاعسهم عن مراجعة المكاتب خلال تلك السنوات.

وسائل التحصيل

ما ابرز وسائل التحصيل لديكم وهل تستعينون بآليات متطورة وحديثة؟

سعت وزارة الكهرباء والماء الى تسهيل آليات الدفع وسبل والوصول الى المستهلك اينما كان من خلال استحداث مكاتب جديدة لتخفيف الضغط على بعض المكاتب ايضا الدفع عن طريق التطبيق الذكي والاستعانة بالتواصل الاجتماعي ومنها “الواتس اب”والمحصل الجوال للوصول الى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما تم استحداث محصل جوال الديوانية يمكن لصاحب الديوانية الاتصال بالوزارة لتوفير محصل جوال يذهب الى الديوانية لتحصيل المديونيات من روادها ودائما كما نستعين بنظام رسائل الـ” sms” وهناك استجابة كبيرة من المستهلك وحرصهم على السداد ونتمنى المزيد من التعاون من قبل المستهلك كما ان مكاتب شؤون المستهلكين حاليا تحت متابعة الايزو ولقد قام فريق من “الايزو” بتدريب عدد من الموظفين لرفع كفاءتهم الوظيفية وتطوير العمل كما رصد هذا الفريق “جميع التحديات التي تواجه المكاتب لوضعها امام صانع القرار بالوزارة للعمل على حلها، منها مثلا عدم وجود مصعد في احد المكاتب والمشكلة هنا ان معظم المباني التابعة للجمعيات التعاونية مرتفعة فهناك توجه الى تطوير المكاتب للعمل بفكر القطاع الخاص بمعنى ان المستهلك بمجرد ان يصل المكتب يجد الخدمة الجيدة من خلال ميكنة المكاتب وتسهيل الاجراءات والقضاء على الزحام.

ما هو مدى التعاون والتنسيق بينكم وفرق الضبطية القضائية التابعة للوزارة؟

ان فريق الضبطية يعاون إدارة شؤون المستهلكين حال وجود مخالفات في احدى المرافق بغض النظر عن نوعه ويتم الاستعانة بالضابط القضائي باثبات حالة او تحرير مخالفة مثل سرقة كهرباء أو مياه او ايصال خدمة من دون عداد ومخالفة في الهدم ورفع كيبل يتم تحرير مخالفة وعمل “بلوك” وعدم تعامل مع المرفق وتحال للجنة تدرس الحالة وتأخذ قراراً فيها فهناك بعض الحالات تحال في النيابة وبعض الحالات تحل داخل الوزارة سواء بالغرامة أو الصلح وجهود فريق الضبطية القضائية مهمة معنا فهناك جدية في العمل وجدية ايضا في تعاون جهات الدولة معنا ومنها البلدية لضبط جميع المخالفات التي تأتي نتيجة جهل المستهلك بالقوانين او تقاعس عن المراجعة وحالات تعمد وجميعها يتم التعامل معها وفقا للقانون.

هناك تحديات ومشاكل في استصدار براءات الذمة كيف تواجهونها؟

بالفعل هناك مشاكل في هذا الصدد لكن الوزارة ملتزمة بتحصيل المديونية الخاصة بها من خلال الاسم المسجل لديها في النظام وللعلم يمكن اكتشاف هذا الامر بسهولة لذا نطالب كل من يترك شقته خاصة في السكن الاستثماري ان يقوم بتسوية اموره قبل ان يغادر الشقة ولايترك المستأجر الجديد يستهلك كهرباء وماء باسمه لأن المديونية ستكون في النهاية عليه وهو المنوط بدفعها.