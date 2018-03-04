قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحين برغبة، يقضي أولهما بأن يتولى ديوان الخدمة المدنية مهمة تلقي طلبات الأفراد والجهات الحكومية الخاصة بتوظيف ذوي الخبرةوفق نظام مخصص يكفل الحيادية وأولوية التقديم والتحقق من تطابق الشروط الوظيفية مع السيرة الذاتية، كما يقوم الديوان بالتنسيق للمقابلات الشخصية بوجود جهة العمل ورصد نتائج المقابلات لاتمام عملية التسكين مع الاخذ بعين الاعتبار احتفاظ الموظف بوظيفته الاصلية لفترة لا تخل بمصلحة العمل والموظف على حد سواء.

أما الثاني فيتضمن فتح طريق (المقوع/ برقان) الذي يربط مدينة صباح الأحمد بالدائري السابع لمستخدمي الطريق تلافيا للازدحام المروري واختصارا للطريق على أهالي منطقة صباح الاحمد.

وقالت في معرض تبريرها للاقتراح الأول انه يأتي بهدف القضاء على ظاهرة البطالة المقنعة في الجهات الحكومية ومن اجل تطوير المستوى الوظيفي الذي يطمح فيه الموظف الكويتي من خلال تغيير جهة عمله الحكومية من دون اللجوء لحل الاستقالة ومعاودة التقديم من جديد في نظام التوظيف المركزي الخاص بديوان الخدمة المدنية والذي من شأنه ان يزيد من عدد المسجلين الباحثين عن عمل في هذا النظام وبالتالي قد يؤدي الى زيادة في اعداد البطالة، كما يترتب عليه تكبد المواطن الكثير من الخسائر من ابرزها خسارة الراتب الشهري الذي قد يعتبر المصدر المادي الوحيد للأسرة الكويتية ناهيك ان مدة الانتظار غالباً ما تكون لفترات طويلة، حيث ان النظام لا يسمح بالتسجيل الا خلال اربع فترات من السنة.

في حين أرجعت الثاني الى بعد منطقة صباح الاحمد عن جميع المناطق من حيث الخدمات ومقار العمل والجامعات والمعاهد، ونظرا لمعاناة اهالي المنطقة بظروف قاسية، وعدم ربطهم بالطرق السريعة الا من خلال منذ واحد فقير في امكانياته ويمثل خطراً على سلامتهم وسب بالكثير من المشقة للأهالي والرواد ناهيك عن الازدحام المروري في مداخل ومخارج المنطقة.

من جهة أخرى، وجهت الهاشم سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري اشارت فيه الى تقرير جهاز المراقبين الماليين الذي ذكر ان الاجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأسيس شركة لتطوير الاصول العقارية غير قانونية وان ايداع المؤسسة لمبلغ 25 مليون دينار من حسابها لصالح رأس مال الشركة المذكورة غير سليم اجرائيا مع مطالبة الشركة بتصحيح تلك الاجراءات بما يتفق مع قانون الشركات.

وعليه سألت عن مدى صحة المعلومة بإيداع المؤسسة لمبلغ 25 مليون دينار من حسابها لصالح رأس مال الشركة المذكورة وتزويده بنسخة من دراسة الجدوى وخطة العمل لشركة تطوير الاصول العقارية.

وهل تم التدقيق على انشاء هذه الشركة من قبل جهاز المراقبين الماليين؟ ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من قسيمة الموافقة على مصروفات الشركة، وهل يتفق انشاء هذه الشركة مع قانون الشركات؟ ان كانت الاجابة بنعم، تفنيد وذكر المواد المقررة في القانون.

في الاطار نفسه وجهت الهاشم سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قالت فيه: من هو المخول بتشكيل لجان تحقيق الخاصة بالأمانة العلمية؟ ومن اعضاء اللجنة المشكلة للتحقيق وما هي درجاتهم العلمية ومناصبهم ومن أي كليات يتم اختيارهم؟

وهل يتم اعتماد مبدأ الحيادية عند اختيار لجنة التحقيق؟ وهل يشترط ان تكون اللجنة مشكلة من اساتذة يعملون بمناصب قيادية بالادارية الجامعية؟ وما قواعد الحيادية والحوكمة في الاختيار؟ وان كانت هناك لائحة بالقواعد والحوكمة تزويده بنسخة منها.

وهل سبق تقديم شكوى للاعتماد الاكاديمي تثبت بأن هناك تدليساً رسمياً بسياسات الجامعة وببند اخلاقيات المهنة والتي تعهدت بها كليات الجامعة لسنوات انها تنتهجها وبكل وضوح وشفافية؟ ان كانت الاجابة بنعم تزويدنا ببيان تفصيلي بشأنها.

وفي شأن آخر قالت ان اللجنة المالية في مجلس الامة تقييم الآثار الاقتصادية والمالية لقرارات من شأنها تقليل انفاق الدولة على علاج الوافدين وتحويل هذا الالتزام على صاحب العمل، هذا الامر من شأنه ان يرفع الكثير من الاعباء المالية عن ميزانية الدولة بشكل عام وعلى نفقات وزارة الصحة بشكل خاص، كما ان له فوائد اقتصادية تتمثل في تنمية خدمات القطاع الصحي الخاص في الكويت وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص سواء للمهن الطبية أو التمريضية أو الادارية أو الفنية اللازمة لتشغيل المستشفيات والعيادات الخاصة، وحتى يمكننا الاستدلال على نتائج هذا التوجه، لابد من مقارنة ما نسعى الى تحقيقه بتجربة سابقة حصلت في القطاع التعليمي، حيث كانت المدارس الحكومية تعج بالوافدين قبل الغزو وتم تخصيصها للكويتيين بعد ذلك، ما فتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء مدارس خاصة للوافدين وكان لها آثار اقتصادية جيدة حتى بعد تحمل صاحب العمل لتكاليفها بشكل أو بآخر.

وعليه سألت: هل توجد لدى الوزارة بيانات تفصيلية لكل من: أعداد المدارس وأعداد الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين.

وكم اعداد المدرسين الكويتيين وغير الكويتيين مقسمين حسب التعليم العام والخاص للسنوات من 1986 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تعبئة النموذج المرفق حتى نتمكن من تحليل المعلومات لدينا والاستفادة منها في تقديم تقاريرها.