قالت النائب صفاء الهاشم: إن هناك قوانين مهمة وكثيرة لا يزال ينتظرها الشعب، ونسعى إلى مناقشتها لكن هناك من يتعمد الإخلال بجدول الأولويات لفرض أجندات مسبقة تفيد مجموعة معينة دون النظر إلى المصلحة العامة.

وأوضحت في سلسلة تغريدات لها عبر “تويتر” ان التعديلات على قوانين “المرئى والمسموع”، و”المرأة الإسكانى” و”العنف الأسري”، و”التقاعد المبكر” و”الفوائد العالية على استبدال التقاعد” وحظر التعيينات بدرجة وزير فى الجهات الحكومية قوانين هامة تمس المواطن مباشرة وسأتصدى شخصياً لمن يحاول خلط الأوراق وفرض أجنداته لخدمة “أصحابه” دون أي اعتبار للجانب الوطنى لخدمة أهل الكويت ككل.

وفي شأن آخر قالت الهاشم: إن مدينة صباح الأحمد كان من الممكن أن تكون نموذجية، وصديقة للبيئة لكن الإهمال الحكومي المعتاد في إكمال أي مهمة لبناء بنية تحتية بشكل صحيح ، جعل من المدينة تئن تحت وطأة الإهمال والتجاهل من قبل الهئة العامة للبيئة “الفاشلة إداريا” ووجود هذا الكم من المياه الآسنة والروائح الكريهة دليل أكيد، لذلك فالوزير المعنى هو المسؤول سياسياً عن صحة مواطنين ومحاسبته واجبة ان لم يبادر ويحل المشكلة فوراً وعليهم أن يتحركوا.

وأكدت أن مدينة صباح الأحمد مهمة ومسؤولية وزيرى الأشغال والنفط و إيجاد طريق يربط المدينة بالدائرى السابع عبر برقان والمقوع حتى يتم اختصار المسافة على المواطنين إلى المطار والجامعات ومقار العمل ..”فالأوادم تعبت، وانهكهم الدرب”.

‏وأضافت: كخطوة استباقية وبهدف تقديم الحل للحكومة، طالما أنها لا تفكر بالحلول أعددت اقتراحا برغبة لإيجاد طريق يربط مدينة صباح الأحمد بالدائرى السابع عبر برقان والمقوع حتى يتم اختصار المسافة على المواطنين إلى المطار والجامعات ومقار العمل..وسأسعى مع أعضاء لجنة المرافق العامة لإقراره.