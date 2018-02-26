كتب – عبدالرحمن الشمري:

رفضت النائب صفاء الهاشم توجه الحكومة نحو فرض ضرائب ورفع اسعار الخدمات على المواطنين، موضحة ان الحكومة غير قادرة على تقديم البدائل لمشاريعها التي تقدم دون ارفاقها بخطط لتطوير البنية التحتية والخدمات التي ستقدم للمواطنين نظير اي رفع للاسعار او فرض ضرائب.

وقالت الهاشم في تصريح الى “السياسة”: ان الضريبة التي تتحدث عنها الحكومة لا يوجد لها شرائح، وهي ضرورة لأي نظام ضريبي، توزع الشرائح على اساس دخل الفرد والعمر والحالة الاجتماعية، وكل ذلك لم يتضمنه اي مشروع ضريبي او رفع للاسعار.

واضافت الهاشم: ان الحكومة رفعت في وقت سابق اسعار البنزين وأوجدت بديلا للمواطنين عبر منح كوبونات بعدد من الليترات للمواطنين دون ان تخطو خطوة واحدة في توزيع هذه الكوبونات وهذا مثال حي على نوعية المشاريع التي تطرحها لإيجاد بدائل عن المصدر الاحادي للدخل في الدولة المتمثل في النفط.

وتابعت قائلة: ان الحكومة دائما “تحجي” وتقدم مقترحات وفي منتصف الطريق توقف و”تطق بريك” على باقي المقترح ودون بيان آلياته وشرائحه وكيفية تطبيقه ومدته وعوائده على الدولة والمواطنين.

وفي سياق آخر، طالبت الهاشم بإعادة كل الخبرات الكويتية التي احيلت للتقاعد بسبب بلوغ سنوات خدمتهم 34 سنة الى سلك العمل بعقود خاصة.

ورأت ان احالة المواطنين الى التقاعد لمجرد بلوغهم 34 سنة في العمل “قلة دبرة” من الحكومة، لافتة الى ان الحاجة الى اصحاب الخبرات النادرة تزيد كلما قضوا سنوات اطول في الخدمة مثل العاملين في الفتوى والتشريع والاطفاء والشرطة والمهندسين والمحامين والاطباء، فهذه خبرات كلما زادت في العمر زادت خبراتهم وبالتالي كنا بحاجة لهم في اماكن عملهم… لا ان اقوم بإحالتهم للتقاعد لأفقد عناصر فاعلة وخبيرة في مجال عملها الذي احتاجه في الدولة، وتتم احالتهم بقسوة بعد بلوغهم 65 سنة.

واوضحت الهاشم ان لديها تحفظا كبيرا على التوصيف الوظيفي في الدولة وتراتبية المناصب، والبديل الستراتيجي يجب ان يوضع له خطط للاستبدال ولإحلال العمالة الكويتية وهذا ما لم تتضمنه مشاريع الحكومة وخططها.

وذكرت الهاشم ان لجنة الاحلال والتوظيف البرلمانية بدأت اجتماعات مع كل جهات الدولة وهناك جهات اخرى سيتم الاجتماع معها في الثامن من مارس المقبل لمناقشة الوظائف التي وضعنا لها جدولا، وهي كل الوظائف التي يشغلها وافدون حاليا، وتقع ضمن جداول البطالة من الكويتيين ما عدا وظائف الخبرات الفنية والاستشارات العليا التي يحتلها وافدون.