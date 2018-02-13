الهبر لـ”السياسة”: “حزب الله” يفرض ما يريد على حساب المؤسسات

بيروت – “السياسة”:

حذر عضو كتلة حزب “الكتائب” النيابية النائب فادي الهبر، من خطورة مشروع “حزب الله” الذي يسعى لوضع يده على الدولة ومرافقها.

وقال الهبر لـ”السياسة”، “إننا في دولة حزب الله الذي يفرض ما يريد على حساب المؤسسات وأجهزتها ومرافقها، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف، فلهذا الحزب دولته وعلى حساب الدولة اللبنانية، وهذا ما يجري في بلدة الرميلة الشوفية وفي غير الرميلة، حيث يواصل حزب الله تمديد شبكة اتصالاته الخاصة، رغماً عن أنف الدولة اللبنانية، على غرار ما يقوم في منطقة جنوب الليطاني، خلافاً لما ينص عليه القرار 1701، ما يعني بوضوح أن هناك تفلتاً لمصلحة الحزب الذي يحكم قبضته على جميع مرافق الدولة”.

واعتبر حزب “الكتائب” أن مد شبكة اتصالات تابعة لـ”حزب الله” في الرميلة، هو اعتداء موصوف على سيادة الدولة ويشكل خطراً أمنياً على الأهالي، حيث أن “الكتائب” يتابع بقلق المعلومات المتواترة من فاعليات المنطقة عن تغطية بعض الوزارات لهذه الأعمال المشبوهة، محذراً من أن البلاد باتت ساحة مستباحة يسهل التعدي على سيادتها، فيما السلطة غافلة أو متواطئة.

وشدد على أن أوان التغيير قد حان، وبات حاجة وطنية ومصيرية، وأن الانتخابات النيابية هي الفرصة التاريخية للبنانيين للتغيير المنشود ولبناء لبنان الجديد.