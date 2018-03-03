أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي امس افتتاح 50 بئرا للسقيا لخمسين قرية محتاجة وتعاني شح المياه وندرتها في منطقة (فلنجي) بدولة النيجر.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية انور الحساوي في كلمة له خلال افتتاح الابار هناك ان هذه الآبار جاءت لتلبية حاجة الناس من المياه العذبة في ظل شح المياه وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين وصحتهم.

واضاف الحساوي ان افتتاح ابار جديدة ووجود مياه نظيفة سيقلل من موت الاطفال ويسهل الحياة للناس الذين يقطعون كل يوم كيلومترات عدة بحثا عن الماء.

واوضح ان مشروع (قطرة لسقيا النيجر) في فلنجي يعد من المشاريع النوعية المهمة في النيجر مشيرا الى ان الجمعية استطاعت رسم البسمة على وجوه الآلاف من الاطفال وأسرهم لانها لامست حاجتهم وخففت عنهم وطأة الفقر.

وذكر ان الجمعية ركزت على مجال المياه لأنه يعد أهم مقوم من مقومات التنمية البشرية المستدامة مبينا ان المياه النظيفة ضرورة لإيجاد مجتمع يتمتع بمستوى عال من الصحة والحيوية والقادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وافاد بأن سلسلة الآبار تأتي بتبرع كريم من الجمعية والتي لن تدخر جهدا في سبيل تكثيف برامجها الإغاثية وأنشطتها من أجل تحسين ظروف المتضررين على الساحة النيجرية التي عانت كثيرا ويلات الجفاف والتصحر.

من جانبه قال الامين العام للمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر الدكتور صالح السحيباني إن الجميع هناك يفتخرون بالمشروع الذي أعاد الحياة لأكثر من 50 قرية اضافة الى الاهالي الذين ينزحون إلى مواقع الابار ما يؤكد أهميته.