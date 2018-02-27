“الهلال الأحمر” تطلق حملة رباعية لإغاثة المحاصرين في “الغوطة”

وسط تصاعد في الدعوات والتحركات الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية والذي قدمته الكويت والسويد، أعلنت جمعية الهلال الاحمر “بدء الحملة الشعبية لجمع التبرعات لصالح السوريين المحاصرين في الغوطة الذين تضرروا جراء الأحداث الأخيرة وذلك في مقر الجمعية”.

وذكرت الامين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية “كونا” امس ان تنظيم الجمعية لحملة التبرعات يأتي تضامنا مع الظروف الصعبة التي يواجهها اهالي الغوطة في سورية، مشيرة إلى ان الجمعية “حشدت طاقاتها البشرية وكوادرها التطوعية لتعزيز الحملة وإنجاح فعالياتها”.

واضافت البرجس ان الجمعية “استطاعت خلال اليومين الماضيين توزيع المساعدات الاغاثية والخبز على أهالي (الغوطة) بالتعاون مع هيئة الإغاثة التركية”، مؤكدة أهمية استمرار الجهود الانسانية الخيرة لمساندة المتضررين”.

واوضحت ان الهلال الاحمر من “اقدر الجهات” على ايصال المساعدات الاغاثية الى المنكوبين وذلك لما يتمتع العاملون بها من خبرة عالية وعمل متواصل في المجال الانساني ما اكسبها الكفاءة والقدرة على التدخل السريع والتنظيم الفعال لتدارك الازمات، مشددة على ان “اغاثة المحاصرين في “الغوطة” واجب على الجميع خصوصا ان اهل الكويت جبلوا منذ القدم على التسابق في عمل الخير ومساعدة الاخرين في بقاع الارض”.

وبينت البرجس ان حملة التبرعات التي انطلقت امس وستستمر لمدة أربعة أيام على فترتين من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ومن الخامسة وحتى التاسعة مساء او من خلال موقع الجمعية الالكتروني، داعية المواطنين والمقيمين والشركات والقطاع الخاص والبنوك وجميع الجهات الى المشاركة بهذه الحملة للتخفيف من معاناة المحاصرين في الغوطة، ولافتة الى ان الجمعية تستقبل الزكوات والصدقات ايضا.