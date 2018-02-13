أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس امس سعي الجمعية لزيادة التعاون مع المنظمات الانسانية الاغاثية في تركيا.

جاء ذلك في تصريح أدلت به البرجس لـ (كونا) عقب زيارة نائب رئيس هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات التركية ياوز ددي والوفد المرافق له للبلاد.

وقالت البرجس إن هيئة الاغاثة التركية لها دور كبير في إغاثة النازحين السوريين من شرقي مدينة حلب السورية مشيدة بجهودها الانسانية في التخفيف من آلام النازحين السوريين. وأشارت إلى تعاون “الهلال الأحمر الكويتي” مع الهيئة لإغاثة السوريين في تركيا واللاجئين من الروهينغيا في بنغلاديش مبينة ان للجمعية تعاون وشراكات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية محليا وإقليميا وعالميا.

وذكرت أن الشراكة الفعالة في مجال الأعمال الإنسانية تعد من أهم أهداف الجمعية الاستراتيجية لافتة إلى أن الجهود الانسانية والاغاثية التي تقدمها الجمعية داخل وخارج الكويت كثيرة وتأتي انطلاقا من دورها الرائد الذي تؤديه على جميع المستويات. من جانبه أشاد نائب رئيس هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات التركية ياوز ددي بجهود (الهلال الأحمر الكويتي) في إغاثة النازحين السوريين في تركيا ولاجئي الروهينغيا في بنغلاديش.

وقال ددي إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها وحتى اليوم على تقديم مختلف أنواع الدعم للمصابين والمحتاجين في شتى أنحاء الأرض بسبب الحروب أو الاحتلال أو الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن الهيئة تعطي الأولوية لتلك المناطق المتضررة من الحروب والمنكوبة من الظواهر الطبيعية التي تعاني الفقر من مختلف دول العالم بغض النظر عن بلدانهم وأديانهم ومعتقداتهم وعرقهم ولغاتهم. وأوضح أن الهيئة تعتمد في انجاز رسالتها الانسانية على الإغاثة الخيرية من خلال تنفيذ مشاريع دائمة بالمناطق الجغرافية التي تقوم فيها بنشاطات في مجالات مختلفة أهمها الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الاجتماعية.