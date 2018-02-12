الهلال يستقبل العين في قمة آسيوية نارية

الرياض-أ ف ب: يبدأ الهلال السعودي مشوار تعويض اهدار لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بقمة مع ضيفه العين الإماراتي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الهلال خسر امام اوراوا ريد دايموندز الياباني في الدور النهائي الموسم الماضي (1-1 ذهابا في الرياض وصفر-1 ايابا في سايتاما).

ويسعى الهلال المتوج باللقب مرتين عامي 1991 و2000 وخسر ايضا نهائي 1986 و1987 و2014، إلى تجاوز عقبة ضيفه القوي وكسب أول ثلاث نقاط ليؤكد أنه أحد أقوى الفرق المرشحة للقب عطفا على مستوياته الثابتة في مشاركاته السابقة.

ويتصدر الهلال الدوري المحلي، ويعيش حالة من الاستقرار الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز لاسيما بعد أن دعم صفوفه بلاعبين على مستوى عال على غرار المهاجمين المغربي أشرف بن شرقي والأرجنتيني إيزيكييل سيروتي المنضمين في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة.

من جهته، يأمل العين بان يحقق فوزا نادرا على الهلال في ارضه بعدما عجز عن ذلك في اربع مباريات قارية اقيمت بينهما في الرياض.

وتعرض العين متصدر الدوري المحلي لخسارة قاسية امام الهلال صفر-3 في اخر زيارة له الى الرياض في اياب ربع نهائي نسخة العام الماضي، ورغم ذلك فان نبرة التحدي سائدة في تصريحات مسؤولي الفريق الذي نال لقب 2003 وحل وصيفا في 2005 و2016.

وضمن المجموعة ذاتها، يلعب الريان القطري مع استقلال طهران الإيراني.

ولن تكون مهمة الريان سهلة امام بطل 1970 و1991 خصوصا وان الاخير يتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما في ثلاث نسخ بدأت عام 2012، وفاز الاستقلال 1-صفر في الدوحة و3-صفر في طهران، ثم كرر الفريق الايراني فوزه بالثلاثية بطهران عام 2013 وتعادلا 3-3 ايابا، قبل ان يحقق الريان فوزه الوحيد 1-صفر عام 2014 ثم خسر 1-3 في طهران.

وفي المجموعة الثالثة، يتطلع الوصل الاماراتي الى عودة قوية للمسابقة بعد غياب 10 سنوات عندما يستضيف السد القطري في دبي.

وشهدت نسخة 2008 المشاركة الوحيدة السابقة للوصل في المسابقة بحلتها الجديدة التي انطلقت عام 2003، ووقتها احتل المركز الثالث خلف سايبا الايراني والقوة الجوية العراقي في المجموعة الثانية.

لكن ثاني الدوري الاماراتي في الموسم الماضي يطمح لان تكون مشاركته الثانية افضل، بالنظر الى التشكيلة القوية التي يمتلكها وتضم الثلاثي البرازيلي المميز فابيو دي ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز والاسترالي انطوني كاسيريس.

من جهته، يعود السد الى البطولة بعدما غاب عن اخر نسختين بسبب خروجه من الدور التمهيدي امام الجزيرة الاماراتي 2015 والاستقلال الايراني في 2016 بخسارته امامهما بركلات الترجيح.