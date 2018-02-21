قررت إدارة نادي الهلال السعودية لكرة القدم برئاسة الامير نواف بن سعد إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز «بعد المستويات غير المرضية للفريق في الفترة الأخيرة».

ويأتي قرار اقالة دياز غداة خسارة الهلال امام استقلال طهراتن الايراني صفر-1 اول من امس في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات من دوري ابطال آسيا، علماب بأنه تعادل على ملعبه سلبا مع العين الاماراتي في الاولى، ويحتل المركز الاخير في المجموعة الرابعة.

وكشفت إدارة نادي الهلال أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المدرب لمناقشته في بعض قناعاته الفنية رغبةً منها في تحسين مستوى الفريق، «بيد أنه استمر في تقديم المستويات غير المرضية لإدارة وجماهير النادي ما جعلها تتخذ قرارا بإقالته».

واستعانت إدارة الهلال بالارجنتيني خوان براون مدرب الفريق الأولمبي (الثاني) بالنادي لخلافة مواطنه دياز في تدريب الفريق الاول خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وشكرت إدارة الهلال رامون دياز على ما قدمه خلال فترة اشرافه على الفريق، وثمنت جهوده التي اسهمت في احراز كأس الملك وبطولة الدوري بعد غياب خمسة مواسم، اضافة الى وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2017 حيث خسر امام ريد دايموندز الياباني.

ويترك دياز (58 عاما) الهلال الذي بدأ الاشراف عليه في 2016، في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه، قبل 5 مراحل من انتهاء المسابقة، لكنه خرج من ثمن مسابقة الكأس وفقد اللقب بعد الخسارة أمام القادسية.

وتسببت الخسارة أمام الاستقلال بعاصفة من الغضب الجماهيري، وانتقاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ للاداء الذي يقدمه «ممثل الوطن» (الهلال) في دوري أبطال آسيا بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، وكان قد كتب عن ريبروف: «مدرب الأهلي غريب»، وذلك أثناء متابعته لتعادل الفريق أمام الفيحاء، بالجولة الماضية من الدوري.

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر بعد المباراة «بدأت أشك بأن دياز يريد الاستمرار»، في إشارة واضحة إلى أن المدرب لم يتعامل مع المباراتين بالشكل المطلوب وكأنه يرغب في الرحيل.

ورشَّح آل الشيخ، الإسباني خواندي راموس، مدرب ريال مدريد السابق، لتولي القيادة الفنية لفريق محلي، حيث نشر، عبر حسابه على «تويتر»، السيرة الذاتية لراموس، فيما يبدو أنه ترشيح شخصي من جانبه، للهلال أو الأهلي.

وقاد راموس (63 عامًا) إشبيلية، لتحقيق كأس الاتحاد الأوروبي، موسمي 2005- 2006، و2006- 2007، إلى جانب السوبر الأوروبي 2006، وكأس ملك إسبانيا 2006 -2007، والسوبر الإسباني 2007.

وفي كأس ملك السعودية.. يسعى النصر إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي للمسابقة عندما يستقبل الباطن اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتأتي المباراة بعد أسبوع واحد على مواجهتهما في الدوري والتي فجر خلالها الباطن مفاجأة من العيار الثقيل عندما أسقط مضيفه بثلاثية نظيفة الأمر الذي سيظهر انعكاسه على أداء الفريقين في مباراة الغد حيث يسعى النصر لرد اعتباره، في الوقت الذي يأمل فيه الباطن تكرار سيناريو الخميس الماضي وتأكيد أفضليته والعودة لمعقله ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.