الهلال ينشد الفوز الأول أمام الريان بالأبطال

الرياض ـ رويترز:

تشهد الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال اسيا لكرة القدم مواجهة نارية تجمع الهلال السعودي مع ضيفه الريان القطري.

وسيحاول الهلال، الذي بلغ نهائي دوري الأبطال العام الماضي، البحث عن فوزه الأول في ثلاث مباريات، بعدما قررت إدارة النادي إقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بعد الخسارة أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الماضية منذ أسبوعين.

ويتذيل الهلال، الذي سيقوده الأرجنتيني خوان براون، المقرر استمراره في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري، المجموعة الرابعة بنقطة واحدة، ويتأخر بنقطة واحدة عن الريان والعين الإماراتي بينما يأتي الاستقلال في الصدارة بأربع نقاط.

وسيحاول مايكل لاودروب، مدرب الريان التعافي سريعا من الخسارة القاسية امام الاستقلال، والبحث أيضا عن انتصاره الآسيوي الأول.

وقال لاودروب لموقع النادي: “أعلم أن جميع الأطراف في النادي تعمل على حل المشاكل حتى يعود الفريق لوضعه الطبيعي، ويكون الريان مستعدا لدوري الأبطال أمام الهلال، وأنا متفائل وأتوقع أن تحل الأمور”.

وسيتحلى العين بروح معنوية عالية أيضا بعدما فاز 6-2 على الوحدة، واقترب من حصد لقب الدوري الإماراتي، وذلك عندما يستضيف الاستقلال.

وفي المجموعة الثالثة سيلعب السد القطري، وهو آخر بطل عربي للمسابقة في 2011، في ضيافة ناساف الأوزبكي، كما يلعب الوصل الإماراتي خارج أرضه مع بيروزي الإيراني.

ويملك السد ست نقاط من مباراتين، ويتقدم بثلاث نقاط على بيروزي وناساف، ثم يأتي الوصل دون رصيد من النقاط.

وسيلعب الدحيل، الذي فاز على السد 4-3 في قمة مجنونة يوم الخميس الماضي، ليقترب بشدة من حصد لقب دوري نجوم قطر، على أرضه مع لوكوموتيف الأوزبكي في المجموعة الثانية، التي ستشهد أيضا مواجهة بين الوحدة الإماراتي وزوب آهان الإيراني.

ويملك الدحيل 6 نقاط من مباراتين، ويتقدم بثلاث نقاط على لوكوموتيف وزوب آهان، بينما لا يملك الوحدة أي نقطة.