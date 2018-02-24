بدأت مؤسسة دبي للإعلام عرض الدورة البرامجية الجديدة لشاشة تلفزيون دبي، متضمنة مجموعة من البرامج الحصرية التي تبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية. وتستهدف الشباب بمحتوى عصري يلبي احتياجاته.

يعرض من الأحد إلى الخميس، برنامج “دبي هذا الصباح” بحُلة جديدة تتناول العديد من القضايا التي تهم الشباب العربي، بالإضافة إلى مواضيع إنسانية، والعديد من الفقرات اليومية: عام زايد، مسرعات دبي المستقبل، التكنولوجيا، حلول الشركات، المنصات التجارية، أصحاب الهمم، مدرب الحياة، روّاد الأعمال، الصحة النفسية، التربية، السياحة والسفر، إضافة إلى العديد من الفقرات الاجتماعية التي تناقش أهم الإحصاءات، وآخر التقارير في العالم العربي مع المذيعين: يوسف الخالدي وساندي وفيصل صالح ودينا برقاوي وإشراف مايا حجيج.

ويأتي في مقدمة البرامج الحصرية، التي سيتابعها جمهور تلفزيون دبي، برنامج تلفزيون الواقع الجديد “karaoke carpool بالعربي” مساء كل أحد، حيث نجح تلفزيون دبي في استقطاب أهم نجوم العالم العربي، بعد أن حقق في نسخته الأجنبية أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم، واستقطب بفكرته الفريدة أكبر وأشهر وأقوى النجوم العالميين، منهم: مادونا، ليدي غاغا، وجنيفر لوبيز، آديل وجاستن بيبر وغيرهم.

في بداية كل حلقة ينطلق الفنان السعودي هشام الهويش، قائد السيارة، لاصطحاب أحد ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه، حيث ستشمل الجولة الميدانية اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة في أبوظبي ودبي، مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك ومفاجآت خارجة عن المألوف، لتسجل الكاميرات الموجودة داخل سيارة فخمة الحدث بتفاصيله.

وهناك البرنامج الحصري “العائلة الأقوى” مساء كل خميس من تقديم أيمن قيسوني، حيث تحتدم في كل حلقة، المنافسة بين عائلتين من أربعة أشخاص للإجابة على أسئلة عامة عن مواقف تحصل في الحياة اليومية والاجتماعية والعملية، فالعائلة التي تسجل أعلى نتيجة في الجولات الأربع تتأهل الى مرحلة “أسئلة السرعة” لفرصة الفوز بجوائز قيمة، حيث يجب على شخصين من العائلة المتأهلة الإجابة في هذه المرحلة عن خمسة أسئلة في 25 ثانية وجمع 200 نقطة للفوز بجائزة مالية أو عينية مجزية، في حين تنتقل العائلة التي لم تفز بالجائزة للتنافس مع عائلات أخرى في الحلقات المقبلة.

من جهة أخرى عاد برنامج الواقع الجديد “فاشن ستار” في موسمه الثالث، كأول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة بمشاركة مصممة الأزياء العالمية، ريم عكرا، ومصممي الأزياء هناء بن عبدالسلام، وانضمام نديم شماس، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الأزياء وعالم الأعمال والإبداع، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع المواهب العربية والخليجية الشابة للمشاركة والمنافسة في البرنامج، الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب الحقيقية القادرة على إبراز تميزها في مجال تصميم الأزياء على امتداد الوطن العربي للوصول إلى الانتشار والعالمية، وذلك مساء كل اثنين من تقديم ليلى بن خليفة.

كما يتواصل برنامج “أنت أونلاين” موسمه الرابع، من تقديم وسام بريدي، مساء كل ثلاثاء مع ضيوف جدد وموسم جديد من البرنامج الحواري الجدلي، الذي يختص بقياس نسبة الرأي العام للنجوم والمشاهير في برامج التواصل الاجتماعي، ومن خلاله يقوم وسام بريدي بطرح الاسئلة وإظهار النتائج المتعلقة باسم ونشاط الضيف وآراء الناس به، من خلال عرض النتائج على الشاشة ليتسنى للضيف التعليق عليها، كما تتناول نتائج العرض آخر الاخبار والمشاركات المتعلقة بالضيف، ليتم في نهاية البرنامج استخلاص مدى تأثير الضيف على متابعي برامج التواصل الاجتماعي المتعددة.

من الأحد إلى الخميس يعرض برنامج ” Insider بالعربي” من تقديم: فيصل الزهراني وشيما ومايا مجذوب، ويختص بمتابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفردة وفريدة من نوعها، إلى جانب مواكبة الأخبار الفنية العاجلة وأحدث الأخبار في عالم الأزياء والتلفزيون والسينما ومختلف الأحداث الفنية العالمية، متابعة وراء الكواليس وإجراء مقابلات حصرية مع الفنانين وتحليل القضايا الفنية الراهنة بشكل ديناميكي نابض بالحيوية.