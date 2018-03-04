«الهيئة» ترفض خطة إعادة هيكلة بيت الاستثمار الخليجي

رفضت هيئة أسواق المال خطة إعادة الهيكلة المُقدمة من قبل شركة بيت الاستثمار الخليجي بتاريخ 10 يناير الماضي.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة امس ، إن «الهيئة» ألغت ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة وشطبته من سجلات الهيئة على أن تقوم «الخليجي» بتصويب الوضع القانوني لمحافظ عملائها.

كما سمحت «الهيئة» للشركة بممارسة كافة تعاملاتها الأخرى مع مراعاة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وحظرت «الهيئة» التعامل على أسهم «الخليجي» من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء جهازها التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المُطلعين، طالما كانت يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء.

وقررت هيئة أسواق المال إعادة سهم «الخليجي» للتداول في البورصة ما لم يكن موقوفاً لأي سبب آخر.