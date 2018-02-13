الهيئة تنظم ورشة الاستثمار الرياضي

نظم قطاع شؤون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة ورشة عمل تحت عنوان (احتساب العائد والاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة الاستثمار في الرياضة) وحاضر فيها المحاضر العالمي أنطونيو لويس مسئول تطوير العلامات التجارية وخبير الصناعة في مجال الرياضة والتجزئة والتسويق وتطوير العلاقات التجارية، وذلك بحضور حسام الصالح نائب نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير.

وتناول المحاضر أهم عناصر الاستثمار في مجال الرياضة من بنية تحتية وعلامات تجارية وبطولات وغيرها، والذي يعود بالفائدة على الهيئة الرياضية، مشيرا إلى أن الاستثمار في المجال الرياضي اصبح يشكل جزء هاما من العائدات التجارية على مستوى العالم لما تشكله الرياضة من أهمية ومتابعة.

كما عرج في حديثة على أهم الاتجاهات الحديثة في مجال الاستثمار الرياضي التي يتم العمل بها على مستوى الاندية والاتحادات العالمية وما تدره من دخل.

وناقش الحضور امكانية تطبيق هذه الاتجاهات في الهيئات الرياضية بدولة الكويت بما يتطابق مع النظم واللوائح المعمول بها.